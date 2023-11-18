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Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса

18 ноября 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса
Вода капает из крана. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 18 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Академика Вильямса, 55
  • ул. Бригадная — все дома
  • ул. Толбухина — все дома
  • ул. Фонтанская дорога — все дома
  • ул. Чубаевская — все дома
  • Адмиральский просп., 21
  • ул. Стеклова — все дома
  • ул. Прирейковая — все дома
  • ул. Улитина — все дома
  • ул. Подольская — все дома
  • ул. Житомирская — все дома
  • район Новая Слободка — все дома
  • ул. Петра Ивахненко — все дома
  • ул. Слободская — все дома
  • ул. Мациевской — все дома
  • ул. Островского — все дома

Отметим, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".

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