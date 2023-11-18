Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса
Сегодня, 18 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Академика Вильямса, 55
- ул. Бригадная — все дома
- ул. Толбухина — все дома
- ул. Фонтанская дорога — все дома
- ул. Чубаевская — все дома
- Адмиральский просп., 21
- ул. Стеклова — все дома
- ул. Прирейковая — все дома
- ул. Улитина — все дома
- ул. Подольская — все дома
- ул. Житомирская — все дома
- район Новая Слободка — все дома
- ул. Петра Ивахненко — все дома
- ул. Слободская — все дома
- ул. Мациевской — все дома
- ул. Островского — все дома
Отметим, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".
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