Некоторые одесситы остались сегодня без воды — адреса

Вода капает из крана. Фото: google

Сегодня, 18 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Отметим, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Дія".