Деякі жителі Одеси залишились без води сьогодні — хто саме

Деяким жителям Одеси відключили водопостачання. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 15 травня, у деяких жителів Малиновського району Одеси не буде води через ремонтні роботи до пізнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути по обіді — о 16:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

Святослава Ріхтера, 125 — 129.

Посмітного, 16,18,20.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для ряду водоканалів. Проте НКРЕКП планує перегляд тарифів на воду саме для непобутових споживачів.

Також ми писали, що 15 травня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі проводять ремонти, а електропостачання у будинках містян обіцяють повністю відновити до 19:00. Також в Одеському регіоні можуть бути екстрені відключення світла через велике навантаження на електромережі. Повний перелік адрес можна подивитись за посиланням.