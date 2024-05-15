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Некоторые жители Одессы остались без воды сегодня — кто именно

15 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Некоторые жители Одессы остались без воды сегодня — кто именно
Некоторым жителям Одессы отключили водоснабжение. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 15 мая, у некоторых жителей Малиновского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ до позднего вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть после обеда — в 16:00, но время выполнения работ может меняться, как и список адресов. Ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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  • Святослава Рихтера, 125 — 129.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Однако НКРЭКУ планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.

Также мы писали, что 15 мая некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сейчас проводят ремонты, а электроснабжение в домах горожан обещают полностью восстановить до 19:00. Также в Одесском регионе могут быть экстренные отключения света из-за большой нагрузки на электросети. Полный список адресов можно посмотреть по ссылке.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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