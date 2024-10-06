Відключення води в Одесі сьогодні, 6 жовтня: адреси

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 6 жовтня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 19:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 6 жовтня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

вул. Мальовнича

вул. Шота Руставелі

вул. Пишеніна

вул. Авіаційна

вул. Зелена

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

В Одесі не працюють бювети

Додамо, що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту.

В бюветах, що розташовані у сквері Мечникова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. В рамках запланованих робіт передбачено буріння нових. Наразі триває процес з підготовки до капітального ремонту. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до опалювального сезону. Також в Україні очікують зростання тарифів на комуналку.