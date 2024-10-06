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Некоторым одесситам отключили водоснабжение — адреса

6 октября 2024 12:01
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 6 октября: адреса
Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 6 октября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 19:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Живописная
  • ул. Шота Руставели
  • ул. Пышенина
  • ул. Авиационная
  • ул. Зеленая

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

В бюветах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт в связи с выходом из строя скважин. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

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Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону. Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.

Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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