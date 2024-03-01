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Деяким одеситам відключать воду до вечора — адреси

1 березня 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деяким одеситам відключать воду до вечора — адреси
Вода тече з крану. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 1 березня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
 

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  • Градоначальницька, 29;
  • пров. Панченко — усі будинки;

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час для заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи, можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.  реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.

Також ми писали, що Уряд оголосив про намір провести у березні індексацію пенсійних виплат, а також запровадив нові правила призначення допомоги переселенцям. Крім того, з березня також розпочнеться процес реєстрації на Національний мультипредметний тест для випускників.

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