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Некоторым одесситам отключат воду до вечера — адреса

1 марта 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Некоторым одесситам отключат воду до вечера — адреса
Вода течет из крана. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 1 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба " Инфоксводоканала ".

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  • Градоначальническая, 29;
  • пер. Панченко — все дома;

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время для заполнения системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках. регистрации на Национальный мультипредметный тест для выпускников

Также мы писали, что Правительство объявило о намерении провести в марте индексацию пенсионных выплат, а также ввело новые правила назначения помощи переселенцам. Кроме того, с марта начнется процесс регистрации на Национальный мультипредметный тест для выпускников.

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