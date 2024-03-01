Некоторым одесситам отключат воду до вечера — адреса

Вода течет из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба " Инфоксводоканала ".

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Градоначальническая, 29;

пер. Панченко — все дома;

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время для заполнения системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках. регистрации на Национальный мультипредметный тест для выпускников

Также мы писали, что Правительство объявило о намерении провести в марте индексацию пенсионных выплат, а также ввело новые правила назначения помощи переселенцам. Кроме того, с марта начнется процесс регистрации на Национальный мультипредметный тест для выпускников.