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Декілька вулиць в Одесі з вечора без води — коли поновлять

14 грудня 2024 14:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 14 грудня: адреси та графік
У крані немає води. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 14 грудня, через ремонтні роботи сотні містян залишились без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 18:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації.

Про це у суботу, 14 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Так, через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі з учора без води залишилися декілька вулиць:

  • вул. Ак. Корольова
  • вул. Ак. Вільямса
  • вул. Сім'ї Глодан

Водопостачання обіцяють повернути о 17:00.

Також відключили воду сьогодні й абонентам, які проживають за адресами:

  • Воєнний узвіз
  • пров. Футуристів
  • вул. Преображенська
  • пров. Отонівський
  • вул. Гоголя

Водопостачання обіцяють повернути о 18:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі та області скасували екстрені відключення світла, регіон повернувся до стабілізаційних графіків. Також експерт спрогнозував, що під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження світла до 15 годин на добу.

Одеса Одеська область вода Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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