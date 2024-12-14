Відключення води в Одесі 14 грудня: адреси та графік

Декілька вулиць в Одесі з вечора без води — коли поновлять
В Одесі сьогодні, 14 грудня, через ремонтні роботи сотні містян залишились без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 18:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації.
Про це у суботу, 14 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
Так, через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі з учора без води залишилися декілька вулиць:
- вул. Ак. Корольова
- вул. Ак. Вільямса
- вул. Сім'ї Глодан
Водопостачання обіцяють повернути о 17:00.
Також відключили воду сьогодні й абонентам, які проживають за адресами:
- Воєнний узвіз
- пров. Футуристів
- вул. Преображенська
- пров. Отонівський
- вул. Гоголя
Водопостачання обіцяють повернути о 18:00.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Одесі та області скасували екстрені відключення світла, регіон повернувся до стабілізаційних графіків. Також експерт спрогнозував, що під час тривалих низьких температур повітря можливі обмеження світла до 15 годин на добу.
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