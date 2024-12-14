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Несколько улиц в Одессе с вечера без воды — когда возобновят

14 декабря 2024 14:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 14 декабря: адреса и график
В кране нет воды. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 14 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды. Водоснабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации.

Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

Так из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе со вчера без воды осталось несколько улиц:

  • ул. Ак. Королева
  • ул. Ак. Уильямса
  • ул. Семьи Глодан

Водоснабжение обещают вернуть в 17:00.

Также отключили воду сегодня и абонентам, проживающим по адресам:

  • Военный спуск
  • пер. Футуристов
  • ул. Преображенская
  • пер. Атоновский
  • ул. Гоголя

Водоснабжение обещают вернуть в 18:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе и области отменили экстренные отключения света, регион вернулся к стабилизационным графикам. Также эксперт спрогнозировал, что при длительных низких температурах воздуха возможны ограничения света до 15 часов в сутки.

Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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