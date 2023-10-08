Демографічна ситуація на Одещині: скільки народилось малюків за тиждень

Малюки у візочках. Фото: freepik

На Одещині народилось 216 маленьких українців. Така статистика за минулий тиждень з 2 по 8 жовтня. Хлопчиків народилось на 12 більше.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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Крім того, у відомстві наголосили, що наразі у закладах системи охорони здоровʼя Одеської області на обліку по вагітності перебувають 6059 жінки, 717 із них - ВПО.

"Всі пологові будинки працюють у штатному режимі. Вітаємо батьків та бажаємо здоров’я нашим маленьким українцям і україночкам", — йдеться в повідомленні.

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя

Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження;

щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини;

у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В;

у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції;

у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В;

у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції;

у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту;

у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту;

у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту;

у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця;

надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Одеса наразі зареєстровано майже чотири сотні дітей, які страждають від цукрового діабету. Ця проблема серйозна, адже кількість хворих зростає. Про це повідомив у своєму Facebook Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.

