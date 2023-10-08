Цукровий діабет у дітей: скільки хворіє в Одесі

Дитині вимірюють рівень цукру у крові. Фото ілюстративне. Фото: Google

У місті Одеса наразі зареєстровано майже чотири сотні дітей, які страждають від цукрового діабету. Ця проблема серйозна, адже кількість хворих зростає.

Про це повідомив у своєму Facebook Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.

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"В Одесі наразі зареєстровано 389 дітей з цукровим діабетом, серед них 22 дитини ВПО. На жаль, є тенденція до зростання захворюваності на цукровий діабет серед дітей" — йдеться у повідомленні.

Інсулінові помпи для полегшення життя

Цього року в Одесі був зроблений важливий крок у допомозі дітям з цукровим діабетом. Міська програма "Здоров’я" сприяла закупівлі інсулінових помп за кошти міського бюджету. Ці помпи дозволяють уникнути серйозних ускладнень, швидко та ефективно коригувати рівень цукру в крові автоматично, полегшуючи життя дітей та їхніх сімей.

Скільки дітей отримали безплатні помпи

Наразі інсулінові помпи вже встановлені 12 дітям, ще 5 отримають їх у найближчий тиждень. Крім того, у денному стаціонарі КНП "Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. академіка Б.Я Резніка" проводиться встановлення помп без госпіталізації, що зручно для дітей та їх батьків.

Додамо, що зараз у місті триває активна робота над проєктом "Школа діабету", де проводяться групові та індивідуальні заняття для дітей з цукровим діабетом та їхніх батьків. Окрім цього, презентовано проєкт "Школа діабету" для підвищення усвідомленості вчителів, психологів та медичних працівників шкіл щодо особливостей та потреб дітей із цукровим діабетом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Одещина безплатно отримала від Міністерства охорони здоров'я України препарат Spinraza для боротьби зі спінальною м'язовою атрофією у дітей. 15 флаконів коштовних ліків передали в Обласну дитячу клінічну лікарню. Spinraza є одним із трьох препаратів у світі, що застосовуються для лікування дітей зі спінальною м'язовою атрофією. Він є надзвичайно коштовним, вартість одного флакона — понад 100 тисяч доларів. Spinraza потрібно приймати усе життя — перші чотири дози накопичувальні з інтервалом у 14 днів. А далі — підтримувальні ін’єкції кожні чотири місяці.

