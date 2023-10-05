В Одесі можна безоплатно отримати тест-смужки для діабетиків

Забор крові для встановлення рівня цукру. Фото ілюстративне: pixabay

З 8 жовтня в Одесі можна буде отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією міськради, у переліку зазначено 23 назви смужок, з яких одна — повністю безкоштовна, а за ще 22 доведеться доплатити.

"Тест-смужки зможуть отримувати пацієнти із встановленим діагнозом "Цукровий діабет першого типу". Для цього треба звернутися до сімейного лікаря або ендокринолога та отримати електронний рецепт. Лікар виписує рецепт з урахуванням максимальної добової дози 5 тест-смужок на курс лікування до 90 календарних днів. Термін дії рецепта — 30 календарних днів", — йдеться у повідомленні.

У яких аптеках можна отримати тест-смужки

вул. М’ясоїдівська, 32 (міська клінічна лікарня №1); тел.: 788-10-03, 788-28-72;

вул. Болгарська, 38 (КДЦ міської клінічної лікарні №1); тел.: 793-90-92;

вул. Житомирська, 2 (ЦПМСД №16); тел.: 788-17-75;

вул. Космонавтів, 11/13 (пологовий будинок №7); тел.: 709-95-69;

вул. Генерала Петрова, 80 (дитяча міська поліклініка №5); тел.: 796-95-10;

Фонтанська дор., 110 (міська лікарня №8); тел.: 701-12-04;

пров. Обсерваторний, 8 (ЦПМСД №2); тел.: 788-92-15;

вул. Дворянська, 10 (Центр Резніка); тел.: 788-09-06;

вул. Троїцька, 38 (міська лікарня №5); тел.: 771-04-43.

вул. Академічна, 14 (ЖК №1); тел.: 702-72-05;

вул. Д. Ойстраха, 7 (ЦПМСД №5); тел.: 771-14-13;

вул. Левітана, 62 (КДЦ №20); тел.: 788-28-97;

вул. Праведників світу, 36 (дитяча міська поліклініка №1); тел.: 783-13-10;

пр-т Добровольського, 67 (дитяча міська поліклініка №2); тел.: 706-43-56;

вул. Паустовського, 21а (ЖК №14); тел.: 770-93-17;

вул. Академіка Заболотного, 32а (КДЦ №29); тел.: 788-10-04.

Нагадаємо, від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область займає високу позицію серед інших регіонів України.