В Одесі можна безоплатно отримати тест-смужки для діабетиків: перелік аптек
З 8 жовтня в Одесі можна буде отримати тест-смужки для діабетиків. Програма діятиме безоплатно або з мінімальною доплатою у деяких аптеках міста.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
За інформацією міськради, у переліку зазначено 23 назви смужок, з яких одна — повністю безкоштовна, а за ще 22 доведеться доплатити.
"Тест-смужки зможуть отримувати пацієнти із встановленим діагнозом "Цукровий діабет першого типу". Для цього треба звернутися до сімейного лікаря або ендокринолога та отримати електронний рецепт. Лікар виписує рецепт з урахуванням максимальної добової дози 5 тест-смужок на курс лікування до 90 календарних днів. Термін дії рецепта — 30 календарних днів", — йдеться у повідомленні.
У яких аптеках можна отримати тест-смужки
- вул. М’ясоїдівська, 32 (міська клінічна лікарня №1); тел.: 788-10-03, 788-28-72;
- вул. Болгарська, 38 (КДЦ міської клінічної лікарні №1); тел.: 793-90-92;
- вул. Житомирська, 2 (ЦПМСД №16); тел.: 788-17-75;
- вул. Космонавтів, 11/13 (пологовий будинок №7); тел.: 709-95-69;
- вул. Генерала Петрова, 80 (дитяча міська поліклініка №5); тел.: 796-95-10;
- Фонтанська дор., 110 (міська лікарня №8); тел.: 701-12-04;
- пров. Обсерваторний, 8 (ЦПМСД №2); тел.: 788-92-15;
- вул. Дворянська, 10 (Центр Резніка); тел.: 788-09-06;
- вул. Троїцька, 38 (міська лікарня №5); тел.: 771-04-43.
- вул. Академічна, 14 (ЖК №1); тел.: 702-72-05;
- вул. Д. Ойстраха, 7 (ЦПМСД №5); тел.: 771-14-13;
- вул. Левітана, 62 (КДЦ №20); тел.: 788-28-97;
- вул. Праведників світу, 36 (дитяча міська поліклініка №1); тел.: 783-13-10;
- пр-т Добровольського, 67 (дитяча міська поліклініка №2); тел.: 706-43-56;
- вул. Паустовського, 21а (ЖК №14); тел.: 770-93-17;
- вул. Академіка Заболотного, 32а (КДЦ №29); тел.: 788-10-04.
Нагадаємо, від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область займає високу позицію серед інших регіонів України.