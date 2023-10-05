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В Одессе можно бесплатно получить тест-полоски для диабетиков: список аптек

5 октября 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе можно бесплатно получить тест-полоски для диабетиков
Забор крови для установления уровня сахара. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С 8 октября в Одессе можно будет получить тест-полоски для диабетиков. Программа будет действовать бесплатно или с минимальной доплатой в некоторых аптеках города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации горсовета, в перечне указано 23 названия полосок, из которых одно — полностью бесплатное, а за еще 22 придется доплатить.

"Тест-полоски смогут получать пациенты с установленным диагнозом "Сахарный диабет первого типа". Для этого нужно обратиться к семейному врачу или эндокринологу и получить электронный рецепт. Врач выписывает рецепт с учетом максимальной суточной дозы 5 тест-полосок на курс лечения до 90 календарных дней. Срок действия рецепта — 30 календарных дней", — говорится в сообщении.

В каких аптеках можно получить тест-полоски

  • ул. Мясоедовская, 32 (городская клиническая больница №1); тел.: 788-10-03, 788-28-72;
  • ул. Болгарская, 38 (КГЦ городской клинической больницы №1); тел.: 793-90-92;
  • ул. Житомирская, 2 (ЦПМСП №16); тел.: 788-17-75;
  • ул. Космонавтов, 11/13 (роддом №7); тел.: 709-95-69;
  • ул. Генерала Петрова, 80 (детская городская поликлиника №5); тел.: 796-95-10;
  • Фонтанская дор., 110 (городская больница №8); тел.: 701-12-04;
  • пер. Обсерваторный, 8 (ЦПМСП №2); тел.: 788-92-15;
  • ул. Дворянская, 10 (Центр Резника); тел.: 788-09-06;
  • ул. Троицкая, 38 (городская больница №5); тел.: 771-04-43.
  • ул. Академическая, 14 (ЖК №1); тел.: 702-72-05;
  • ул. Д. Ойстраха, 7 (ЦПМСП №5); тел.: 771-14-13;
  • ул. Левитана, 62 (КДЦ №20); тел.: 788-28-97;
  • ул. Праведников мира, 36 (детская городская поликлиника №1); тел.: 783-13-10;
  • пр-т Добровольского, 67 (детская городская поликлиника №2); тел.: 706-43-56;
  • ул. Паустовского, 21а (ЖК №14); тел.: 770-93-17;
  • ул. Академика Заболотного, 32а (КДЦ №29); тел.: 788-10-04.

Напомним, с начала 2023 года в Одесской области выписали около полумиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.

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