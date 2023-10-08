Сахарный диабет у детей: сколько болеет в Одессе

Ребенку измеряют уровень сахара в крови. Фото иллюстративное. Фото: Google

В городе Одесса зарегистрировано почти четыре сотни детей, страдающих сахарным диабетом. Эта серьезная проблема, потому как количество больных растет.

Об этом сообщил в своем Facebook Департамент здравоохранения Одесского городского совета .

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"В Одессе зарегистрировано 389 детей с сахарным диабетом, среди них 22 ребенка ВПЛ. К сожалению, есть тенденция к росту заболеваемости сахарным диабетом среди детей" — говорится в сообщении.

Инсулиновые помпы для облегчения жизни

В этом году в Одессе был сделан важный шаг в помощи детям с сахарным диабетом. Городская программа "Здоровье" способствовала закупке инсулиновых помп на средства городского бюджета. Эти устройства позволяют избежать серьезных осложнений, автоматически быстро и эффективно корректировать уровень сахара в крови, облегчая жизнь детей и их семей.

Сколько детей получили бесплатные помпы

В настоящее время инсулиновые помпы уже установлены 12 детям, еще 5 получат их в ближайшую неделю. Кроме того, в дневном стационаре КНП "Детский консультативно-диагностический центр им. академика Б.Я Резника" производится установка помп без госпитализации, что удобно для детей и их родителей.

Добавим, что сейчас в городе идет активная работа над проектом "Школа диабета", где проводятся групповые и индивидуальные занятия для детей с сахарным диабетом и их родителей. Кроме этого, представлен проект "Школа диабета" для повышения осознанности учителей, психологов и медицинских работников школ по особенностям и потребностям детей с сахарным диабетом.

Напомним, ранее мы писали, что Одесчина бесплатно получила от Министерства здравоохранения Украины препарат Spinraza для борьбы со спинальной мышечной атрофией у детей. 15 флаконов драгоценных лекарств передали в Областную детскую клиническую больницу. Spinraza является одним из трех препаратов в мире, применяемых для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. Он чрезвычайно ценен, стоимость одного флакона — более 100 тысяч долларов. Spinraza нужно принимать всю жизнь – первые четыре дозы накопительные с интервалом в 14 дней. А дальше – поддерживающие инъекции каждые четыре месяца.