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За тиждень в Одесі народилась рекордна кількість близнюків

26 вересня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
За тиждень в Одесі народилась рекордна кількість близнюків
Новонароджена дитина. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі народилося 147 маленьких українців, що на чотири дитини менше, ніж минулого тижня. Серед новонароджених три пари близнюків. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Найбільша кількість дітей за минулий тиждень народилася в міському пологовому будинку №7 — 49 немовлят. Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні. 

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця. 

Нагадаємо, на майбутній сесії Одеської міської ради розглядатиметься план реорганізації чотирьох пологових будинків: №1, №2, №4 та №7. За цим проєктом рішення, вони будуть об'єднані з лікарнями №1, №10 та №11.

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