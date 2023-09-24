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Реорганізація пологових будинків у Одесі: що пропонують зробити

24 вересня 2023 17:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Реорганізація пологових будинків у Одесі: що пропонують зробити
Пологовий будинок в Одесі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На майбутній сесії Одеської міської ради розглядається план реорганізації чотирьох пологових будинків: №1, №2, №4 та №7. За цим проєктом рішення, вони будуть об'єднані з лікарнями №1, №10 та №11.

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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За інформацією Центру публічних розслідувань, Одеська обласна адміністрація вирішила переглянути мережу медичних закладів у зв'язку з новим законом, який вдосконалює надання медичних послуг. Пологові будинки, які не відповідають новим вимогам, оскільки не мають акушерсько-гінекологічних відділів (за винятком дитячих), будуть піддані реорганізації та приєднані до лікарень.

"З урахуванням відсутності у спроможній мережі таких закладів охорони здоров'я як пологові будинки, наразі необхідно провести реорганізацію та приєднати до Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №1" Одеської міської ради Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок №2" Одеської міської ради та Комунальне некомерційне підприємство "Пологовий будинок №4" Одеської міської ради", — йдеться у проєкті про приєднання пологових будинків №2 та №4.

Найбільше змін очікується у міській лікарні №1, яка отримає найбільшу кількість підрозділів з пологових будинків. Кожен з цих закладів створить комісію з реорганізації, якою очолять головні лікарі пологових будинків.

Йдеться про Ірину Головатюк-Юзефпольську (№1), Максима Голубенка (№2), Марію Хіменко (№4), Тетяну Москаленко (№7).

Схема реорганізації пологових будинків в Одесі. Фото: Центр публічних розслідувань
Схема реорганізації пологових будинків в Одесі. Фото: Центр публічних розслідувань

Нагадаємо, в Одеській області за тиждень народилася 221 дитина.  Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики. 

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