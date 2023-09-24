Реорганизация роддомов в Одессе: что предлагают сделать
На предстоящей сессии Одесского городского совета рассматривается план реорганизации четырех роддомов: №1, №2, №4 и №7. По этому проекту решения они будут объединены с больницами №1, №10 и №11.
Об этом сообщает Центр публичных расследований.
По информации Центра публичных расследований, Одесская областная администрация решила пересмотреть сеть медицинских учреждений в связи с новым законом, совершенствующим предоставление медицинских услуг. Родильные дома, не отвечающие новым требованиям, поскольку не имеют акушерско-гинекологических отделов (за исключением детских), будут подвергнуты реорганизации и присоединены к больницам.
"С учетом отсутствия в состоятельной сети таких учреждений здравоохранения как роддома, сейчас необходимо провести реорганизацию и присоединить к Коммунальному некоммерческому предприятию "Городская клиническая больница №1" Одесского городского совета Коммунальное некоммерческое предприятие "Родильный дом №2" Одесского городского совета и Коммунальное некоммерческое предприятие "Роддом №4" Одесского городского совета", — говорится в проекте о присоединении роддомов №2 и №4.
Наибольшее количество изменений ожидается в городской больнице №1, которая получит наибольшее количество подразделений из родильных домов. Каждое из этих учреждений создаст комиссию по реорганизации, которой возглавят главные врачи роддомов.
Речь идет об Ирине Головатюк-Юзефпольской (№1), Максиме Голубенко (№2), Марии Хименко (№4), Татьяне Москаленко (№7).
Напомним, в Одесской области за неделю родился 221 ребенок. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.