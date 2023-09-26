Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За неделю в Одессе родилось рекордное количество близнецов arrow

За неделю в Одессе родилось рекордное количество близнецов

26 сентября 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За неделю в Одессе родилось рекордное количество близнецов
Новорожденный ребенок. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе родилось 147 маленьких украинцев, что на четыре ребенка меньше, чем на прошлой неделе. Среди новорожденных три пары близнецов. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"Наибольшее количество детей за прошлую неделю родилось в городском роддоме №7 — 49 младенцев. Все городские роддомы Одессы в полном объеме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (первая доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (вторая доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

Напомним, на предстоящей сессии Одесского городского совета будет рассматриваться план реорганизации четырех роддомов: №1, №2, №4 и №7. По этому проекту решения они будут объединены с больницами №1, №10 и №11.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз