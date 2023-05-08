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День пам'яті та примирення: в Одесі вшанували жертв Другої світової війни

8 травня 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
День пам'яті та примирення: в Одесі вшанували жертв Другої світової війни
Покладання квітів біля пам’ятника невідомому матросу. Фото: Одеська РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У День пам'яті та примирення, який відзначається щорічно 8 травня, одесити вшановують пам'ять всіх, хто протистояв нацизму та віддав своє життя у боротьбі за мир та свободу. Однак, сьогоднішній День пам'яті для українців стає ще й нагадуванням про необхідність боротьби зі сучасними загрозами.

Журналісти Новини.LIVE разом з одеситами були на Алеї Слави. 

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Офіційні заходи відбулись у парку Шевченка біля пам’ятника невідомому матросу. Вшанувати пам’ять прийшли представники місцевої та обласної влади. 

В Одесі вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Посадовці покладають квіти. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Посадовці покладають квіти. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

"День пам’яті та примирення — це Європейське свято. Україна йде в Європу, й тому вшанування пам’яті з європейським народом це дуже важливо. На даному етапі молоді ветерани захищають нас, як наші діди і прадіди. Головне це вшанування пам’яті — поклонитися, згадати та поставити свічку. Хто бажає прийти 8, а хто 9, то вже як душа лежить", — зазначив керівник сектору в Одеській області міністерства у правах ветеранів України Микола Сторожук. 

Крім того, завтра 9 травня будуть вшановувати пам’ять сучасних загиблих захисників. Одесити можуть прийти на Пастера 5, в Український православний храм о 12 годині. 

Так само як і в роки Другої світової війни, Україна змушена воювати з агресором. Але наразі це не просто війна за територіальну цілісність, це війна за свободу, найвищі людські цінності та збереження держави проти зазіхань країни-злочинця.

Зазначимо, 8 та 9 травня 2023 року Національна поліція Одеської області посилить заходи безпеки, щоб забезпечити порядок під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Людей закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

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