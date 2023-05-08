Заходи безпеки в Одеській області на День перемоги та День пам'яті: що відомо

Правоохоронці посилили на Одещині заходи безпеки. Фото: ГУНП в Одеській області

8 та 9 травня 2023 року Національна поліція Одеської області посилить заходи безпеки, щоб забезпечити порядок під час відзначення Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Людей закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Перевірка документів та наявності заборонених предметів

На місцях у громадян перевірятимуть документи, що засвідчують особу, та наявність заборонених предметів. Групи превентивної комунікації будуть спрямовані на недопущення інцидентів, які можуть створюватися штучно. Вибухотехніки та кінологи обстежили територію на наявність небезпечних предметів.

"Ми пам’ятаємо подвиг героїв, які поклали життя, щоб захистити Україну від нацистських окупантів, і віддаємо їм шану. Але не варто забувати, що просто зараз українці б’ються проти московитів, які не дотримуються жодних правил ведення війни. Бережімо себе, один одного і Україну", — наголосив т.в.о. начальника ГУНП в Одеській області Іван Жук.

Які заборони діють на Одещині

Заборонено використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів, а також носити при собі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, кинджали, фінські ножі, кастети чи іншу холодну зброю без передбаченого законом дозволу;

заборонено продавати алкогольні напої після 22 години вечора, продавати та використовувати піротехнічні засоби, зокрема феєрверки, хлопавки та петарди;

з 12 години ночі до 5 години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період часу пересуватися вулицями заборонено, виключення – необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, майже 100 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одещині. Станом на ранок пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, — ліквідовано. Що відомо про постраждалих — читайте в матеріалі.