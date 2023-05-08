Ракетний удар по Одещині: що відомо про постраждалих

Ліквідація наслідків ракетного удару. Фото: ДСНС

Майже 100 рятувальників боролись з наслідками нічного ракетного удару по Одещині. Станом на ранок пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, — ліквідовано.

Про це повідомляє начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

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Троє людей, які перебували на складі, отримали незначні травми. Медична допомога була надана їм на місці події, і жодного з потерпілих не довелося госпіталізувати. Наразі одна людина, яка перебувала на складі в момент інциденту, зникла безвісти. Рятувальники продовжують оперативно-рятувальні роботи з пошуку зниклої особи.

Рятувальники борються з наслідками ракетного удару. Фото: ДСНС

Ракетний удар по Одещині

РФ гатила цієї ночі ракетами по Одеській області. Застосовувала для цього стратегічну авіацію. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

Триває 439 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог цієї ночі знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed.

Зазначимо, під час появи російських літаків необхідно упасти під стінку чи сховатися у ванні. Рот перед вибухом треба максимально широко розтулити, а очі заплющити. Що робити, коли чуєш поблизу ворожу авіацію, — читайте в матеріалі.