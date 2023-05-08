Одещина оговтується після повітряної атаки РФ: є займання і руйнування

Наслідки ракетних ударів по Одещині. Фото: Оперативне командування "Південь" ЗСУ

РФ гатила цієї ночі ракетами по Одеській області. Застосовуваля для цього стратегічну авіацію. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь" ЗСУ.

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Повідомляється, що ворог спрямував ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Оперативне командування також опилюднило світлини потраплянь ворога.















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Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією пожежі. Про постраждалих інформації поки не надходило.

Нагадаємо, Одеська область цієї ночі зазнала ракетних ударів. Також стало відомо про пожежу після вибуху.

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