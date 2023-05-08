Одещина оговтується після повітряної атаки РФ: є займання і руйнування
РФ гатила цієї ночі ракетами по Одеській області. Застосовуваля для цього стратегічну авіацію. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.
Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь" ЗСУ.
Повідомляється, що ворог спрямував ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.
Оперативне командування також опилюднило світлини потраплянь ворога.
Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією пожежі. Про постраждалих інформації поки не надходило.
Нагадаємо, Одеська область цієї ночі зазнала ракетних ударів. Також стало відомо про пожежу після вибуху.