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Одещина оговтується після повітряної атаки РФ: є займання і руйнування

8 травня 2023 04:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Одещина оговтується після повітряної атаки РФ: є займання і руйнування
Наслідки ракетних ударів по Одещині. Фото: Оперативне командування "Південь" ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ гатила цієї ночі ракетами по Одеській області. Застосовуваля для цього стратегічну авіацію. Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь" ЗСУ.

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Повідомляється, що ворог спрямував ракети типу Х-22 по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. 

Оперативне командування також опилюднило світлини потраплянь ворога. 

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Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією пожежі. Про постраждалих інформації поки не надходило.

Нагадаємо, Одеська область цієї ночі зазнала ракетних ударів. Також стало відомо про пожежу після вибуху.

 

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