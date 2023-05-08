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Одесская область приходит в себя после атаки РФ: есть возгорания и разрушения

8 мая 2023 04:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Одесская область приходит в себя после атаки РФ: есть возгорания и разрушения
Последствия ракетных ударов в Одесской области. Фото: Оперативное командование "Південь" ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

РФ била этой ночью ракетами по Одесской области. Применяла для этого стратегическую авиацию. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Південь" ВСУ.

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Сообщается, что враг направил ракеты типа Х-22 по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Оперативное командование также обнародовало фотографии попаданий врага.

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В настоящее время спасательные службы работают над ликвидацией пожара. О пострадавших информации пока не поступало.

Напомним, Одесская область этой ночью подверглась ракетным ударам. Также стало известно о пожаре после взрыва.

 

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