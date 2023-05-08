Одесская область приходит в себя после атаки РФ: есть возгорания и разрушения
РФ била этой ночью ракетами по Одесской области. Применяла для этого стратегическую авиацию. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.
Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Південь" ВСУ.
Сообщается, что враг направил ракеты типа Х-22 по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.
Оперативное командование также обнародовало фотографии попаданий врага.
В настоящее время спасательные службы работают над ликвидацией пожара. О пострадавших информации пока не поступало.
Напомним, Одесская область этой ночью подверглась ракетным ударам. Также стало известно о пожаре после взрыва.