Одесская область приходит в себя после атаки РФ: есть возгорания и разрушения

Последствия ракетных ударов в Одесской области. Фото: Оперативное командование "Південь" ВСУ

РФ била этой ночью ракетами по Одесской области. Применяла для этого стратегическую авиацию. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Південь" ВСУ.

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Сообщается, что враг направил ракеты типа Х-22 по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Оперативное командование также обнародовало фотографии попаданий врага.















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В настоящее время спасательные службы работают над ликвидацией пожара. О пострадавших информации пока не поступало.

Напомним, Одесская область этой ночью подверглась ракетным ударам. Также стало известно о пожаре после взрыва.

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