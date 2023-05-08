Ракетный удар по Одесчине: что известно о пострадавших

Устранение последствий ракетного удара. Фото: ГСЧС

Около 100 спасателей боролись с последствиями ночного ракетного удара по Одесчине. По состоянию на утро пожар, вспыхнувший после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, был ликвидирован.

Об этом сообщает начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

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Три человека, находившиеся на складе, получили незначительные травмы. Медицинская помощь была оказана им на месте происшествия, и ни один из пострадавших не был госпитализирован. Пока один человек, находившийся на складе в момент инцидента, пропал без вести. Спасатели продолжают оперативно-спасательные работы по поиску пропавшего.

Спасатели сражаются с последствиями ракетного удара. Фото: ГСЧС

Ракетный удар по Одесской области

РФ гатила этой ночью ракетами по Одесской области. Применяла для этого стратегическую авиацию. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

Продолжаются 439 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Враг этой ночью снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed.

Отметим, что при появлении российских самолетов необходимо упасть под стенку или укрыться в ванне. Рот перед взрывом нужно максимально широко раскрыть, а глаза закрыть. Что делать, когда слышишь поблизости вражескую авиацию, — читайте в материале.