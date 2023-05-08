Меры безопасности в Одесской области в День победы и День памяти: что известно

Правоохранители ужесточили в Одесской области меры безопасности. Фото: ГУНП в Одесской области

8 и 9 мая 2023 года Национальная полиция Одесской области усилит меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Людей призывают соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Проверка документов и наличие запрещенных предметов

На местах у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов. Группы превентивной коммуникации будут направлены на недопущение инцидентов, которые могут создаваться искусственно. Взрывотехники и кинологи обследовали территорию на наличие опасных предметов.

"Мы помним подвиг героев, которые положили жизнь, чтобы защитить Украину от нацистских оккупантов, и чтим их. Но не стоит забывать, что прямо сейчас украинцы дерутся против московитов, которые не соблюдают никаких правил ведения войны. Бережем себя, друг друга и Украину", — подчеркнул и.о. начальника ГУНП в Одесской области Иван Жук.

Какие запреты действуют в Одесской области

Запрещено использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения;

запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение – необходимость пройти до укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним, около 100 спасателей боролись с последствиями ночного ракетного удара по Одесчине. По состоянию на утро, пожар, вспыхнувший после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, — ликвидирован. Что известно о пострадавших — читайте в материале.