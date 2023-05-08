Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Меры безопасности в Одесской области в День победы и День памяти: что известно arrow

Меры безопасности в Одесской области в День победы и День памяти: что известно

8 мая 2023 10:37
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Меры безопасности в Одесской области в День победы и День памяти: что известно
Правоохранители ужесточили в Одесской области меры безопасности. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

8 и 9 мая 2023 года Национальная полиция Одесской области усилит меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Людей призывают соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Проверка документов и наличие запрещенных предметов

На местах у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, и наличие запрещенных предметов. Группы превентивной коммуникации будут направлены на недопущение инцидентов, которые могут создаваться искусственно. Взрывотехники и кинологи обследовали территорию на наличие опасных предметов.

"Мы помним подвиг героев, которые положили жизнь, чтобы защитить Украину от нацистских оккупантов, и чтим их. Но не стоит забывать, что прямо сейчас украинцы дерутся против московитов, которые не соблюдают никаких правил ведения войны. Бережем себя, друг друга и Украину", — подчеркнул и.о. начальника ГУНП в Одесской области Иван Жук.

Какие запреты действуют в Одесской области

  • Запрещено использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов, а также носить при себе огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения;
  • запрещено продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера, продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;
  • с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение – необходимость пройти до укрытия во время воздушной тревоги.

Напомним, около 100 спасателей боролись с последствиями ночного ракетного удара по Одесчине. По состоянию на утро, пожар, вспыхнувший после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, — ликвидирован. Что известно о пострадавших — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас