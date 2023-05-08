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День памяти и примирения: в Одессе почтили жертв Второй мировой войны

8 мая 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
День памяти и примирения: в Одессе почтили жертв Второй мировой войны
Возложение цветов возле памятника неизвестному матросу. Фото: Одесская РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В День памяти и примирения, который отмечается ежегодно 8 мая, одесситы чествуют память всех, кто противостоял нацизму и отдал свою жизнь в борьбе за мир и свободу. Однако сегодня День памяти для украинцев становится еще и напоминанием о необходимости борьбы с современными угрозами.

Журналисты Новини.LIVE вместе с одесситами были на Аллее Славы.

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Официальные мероприятия прошли в парке Шевченко возле памятника неизвестному матросу. Почтить память пришли представители местных и областных властей.

В Одессе почтили память жертв Второй мировой войны. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Чиновники возлагают цветы. Фото: Юлия Браславская / Новости.LIVE
Чиновники возлагают цветы. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

"День памяти и примирения — это Европейский праздник. Украина идет в Европу, и поэтому честь памяти с европейским народом это очень важно. На данном этапе молодые ветераны защищают нас, как наши деды и прадеды. Главное это честь памяти — поклониться, вспомнить и поставить свечу. Кто желает прийти 8, а кто 9, то как душа лежит", — отметил руководитель сектора в Одесской области министерства по правам ветеранов Украины Николай Сторожук.

Кроме того, завтра 9 мая будут чтить память современных погибших защитников. Одесситы могут прийти на Пастера 5 в Украинский православный храм в 12 часов.

Равно как и в годы Второй мировой войны, Украина вынуждена воевать с агрессором. Но сейчас это не просто война за территориальную целостность, это война за свободу, высочайшие человеческие ценности и сохранение государства против посягательств страны-преступника.

Отметим, 8 и 9 мая 2023 года Национальная полиция Одесской области усилит меры безопасности, чтобы обеспечить порядок во время Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Людей призывают соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.

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