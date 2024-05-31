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День захисту дітей у період війни — як святкуватимуть в Одесі

31 травня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
День захисту дітей у період війни — як святкуватимуть в Одесі
Дитина сміється. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Завтра Одеса святкуватиме День захисту дітей, і місто буде наповнене радісним галасом та шумом святкових заходів. Також для особливу програму для дітей та підлітків підготували в багатьох закладах міста, тож діти зможуть насолодитися смаколиками та цікавими розвагами.

Про це стало відомо в ході пресконференції Одеської міської ради. 

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Ніч у Музеї цікавої науки

В Музеї запланована святкова програма, яка включає в себе безкоштовну екскурсію та багато цікавинок для дітей та підлітків — Ніч музеїв. Вона відбудеться у філії Музею Цікавої науки, що розташована на центральній алеї в Аркадії. 

"У нас буде квест-вечірка з персонажами. Весь колектив музея перевдягається та ми робимо костюмовану цікаву інтерактивну лекцію. Потім будуть квест та танці спеціально для дітей", — зазначила директорка закладу.
 

Початок заплановано на 20:00, проте приходити краще заздалегідь, адже для маленьких відвідувачів буде влаштована фотозона. Як зазначили організатори, Ніч музеїв триватиме до 21:30.

Розваги в Одеському зоопарку

Завтра, 1 червня, вхід до Одеського зоопарку для дітей до 14 років безкоштовний.  У закладі планується безліч цікавих розваг для маленьких одеситів: від майстер-класів до концерту.

"Багато майстер-класів, безкоштовна солодка вата , безкоштовний аквагрим, весела програма з аніматорами,  концерт за участю дитячих колективів, зустріч з відомим котом Шайбою, можливість побувати всередині пожежної машини", — йдеться у повідомленні закладу.

В Одеський зоопарк безкоштовний вхід дітям 1 червня
Свято до Дня захисту дітей в Одеському зоопарку. Фото: Одеський зоопарк

Happy Childrenʼs Day у парку Шевченка

Також маленьких одеситів та їх батьків запрошують на захід "Happy Childrenʼs Day" до Дня захисту дітей, який відбудеться 1 червня о 12:00 у парку ім. Т.Г. Шевченка.  Там біля концертного майданчику "Мушля" будуть виступати одеські колективи, проводитимуться спортивні змагання, майстер-класи та шоу мильних бульбашок.

Свято до Дня Захисту дітей в Одесі
Свято до Дня Захисту дітей в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми повідомляли, що Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Загалом у регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.

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