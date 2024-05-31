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День защиты детей в период войны — как будут праздновать в Одессе

31 мая 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
День защиты детей в период войны — как будут праздновать в Одессе
Ребенок смеется. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Завтра Одесса будет праздновать День защиты детей, и город будет наполнен радостным смехом и шумом праздничных мероприятий. Также специальные программы для детей и подростков подготовили во многих заведениях города, поэтому дети смогут насладиться вкусностями и интересными развлечениями.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Одесского городского совета.

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Ночь в Музее интересной науки

В Музее запланирована праздничная программа, которая включает бесплатную экскурсию и много интересных событий для детей и подростков — Ночь музеев. Она состоится в филиале Музея интересной науки, расположенном на центральной аллее в Аркадии.

"У нас будет квест-вечеринка с персонажами. Весь коллектив музея переодевается, и мы делаем костюмированную интересную интерактивную лекцию. Потом будут квест и танцы специально для детей", — отметила директор учреждения.
 

Начало запланировано на 20:00, однако приходить лучше заранее, ведь для маленьких посетителей будет устроена фотозона. Как отметили организаторы, Ночь музеев продлится до 21:30.

Развлечения в Одесском зоопарке

Завтра, 1 июня, вход в Одесский зоопарк для детей до 14 лет бесплатный. В заведении планируется множество интересных развлечений для маленьких одесситов: от мастер-классов до концерта.

"Многие мастер-классы, бесплатная сладкая вата, бесплатный аквагрим, веселая программа с аниматорами, концерт с участием детских коллективов, встреча с известным котом Шайбой, возможность побывать внутри пожарной машины", — говорится в сообщении заведения.

В Одесский зоопарк бесплатный вход детям 1 июня
Праздник ко Дню защиты детей в Одесском зоопарке. Фото: Одесский зоопарк

Happy Children's Day в парке Шевченко

Также маленьких одесситов и их родителей приглашают на мероприятие Happy Children's Day ко Дню защиты детей, которое состоится 1 июня в 12:00 в парке им. Т.Г. Шевченко. Там возле концертной площадки "Мушля" будут выступать одесские коллективы, проводиться спортивные соревнования, мастер-классы и шоу мыльных пузырей.

Праздник ко Дню защиты детей в Одессе
Праздник ко Дню защиты детей в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что Одесская область готовится к летнему оздоровлению и отдыху детей. Всего в регионе планируется открытие 211 пришкольных лагерей, из них 158 — с организацией питания.

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