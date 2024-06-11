Чітких термінів немає - Братчук про деокупацію Криму

Морський порт у Криму. Фото: росЗМІ

Україна активно працює над визволенням Криму, проте чітких термінів деокупації півострову наразі ніхто назвати не може. Однак завдяки вдалим атакам Сил Оборони України росіяни там залишаються "без очей та без вух" — зокрема, йдеться про знищення радіолокаційних систем.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Подивіться, вони зараз залишаються без очей, їм обрізають вуха. Я зараз про РЛС та про ті станції, які ведуть спостереження за нашим повітрям та морем. Власне, про ті об'єкти, які наносять удари, зокрема, по нашому півдні, по Одесі, по Миколаєву, по Херсонщині, по Запоріжжю, по Дніпропетровщині, по Кіровоградщині. Це зенітно-ракетні комплекси, які є знаряддям вбивства", — зазначив речник УДА.

Загроза зриву логістики росіян

Удари по Кримському мосту та паромній переправі є критичними для логістики росіян. Ці об'єкти залишались основними шляхами для поповнення ресурсами окупаційних військ.

"Кримський міст буде як жирна крапка. Рекомендую сьогодні окупантам скористатися можливістю, що міст, хоч і пошкоджений, але поки що працює, і є шанс втекти через більш-менш безпечну територію. Якщо міст впаде, то і паромна переправа не допоможе — все буде знищено, логістика закінчиться, і ми будемо рухатися далі", — прокоментував Сергій Братчук.

Незважаючи на супротив, українські військові готові до подальших дій з деокупації територій України. Попри те, що ворог намагається захистити свої ключові об'єкти, удари Сил Оборони продовжуватимуться.

"Ми прекрасно розуміємо, що ворог сьогодні намагається захистити Кримський міст, розміщуючи кораблі Чорноморського флоту в Азовському морі. Але це лише початок, і ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб повернути наші території", — резюмував Сергій Братчук.

Більше про втрати окупантів у Криму

Ми писали, що у тимчасово окупованому Криму російські військовослужбовці Протиповітряних сил отримали наказ про евакуацію своїх сімей з території півострова. Командування "рекомендувало" перевезти сім'ї у військові містечка Південного військового округу.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі в Криму. Атаки були спрямовані на ракетні дивізіони біля Джанкоя, Чорноморського та Євпаторії.