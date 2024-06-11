Четких сроков нет – Братчук о деоккупации Крыма

Морской порт в Крыму. Фото: росСМИ

Украина активно работает над освобождением Крыма , однако четкие сроки деоккупации полуострова пока никто назвать не может. Однако благодаря удачным атакам Сил Обороны Украины россияне там остаются "без глаз и без ушей" — в частности, речь идет об уничтожении радиолокационных систем.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Посмотрите, они сейчас остаются без глаз, им обрезают уши. Я сейчас о РЛС и о тех станциях, которые ведут наблюдение за нашим воздухом и морем. Собственно, о тех объектах, которые наносят удары, в частности, на нашем юге, по Одессе, по Николаеву, по Херсонщине, по Запорожью, по Днепропетровщине, по Кировоградщине. Это зенитно-ракетные комплексы, которые являются орудием убийства", — отметил спикер УДА.

Угроза срыва логистики россиян

Удары по Крымскому мосту и паромной переправе критичны для логистики россиян. Эти объекты оставались основными способами для пополнения ресурсами оккупационных войск.

"Крымский мост будет как жирная точка. Рекомендую сегодня оккупантам воспользоваться возможностью, что мост, хоть и поврежден, но пока работает, и есть шанс убежать через более-менее безопасную территорию. Если мост упадет, то и паромная переправа не поможет — все будет уничтожено, логистика закончится, и мы будем двигаться дальше" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Несмотря на сопротивление, украинские военные готовы к дальнейшим действиям по деоккупации территорий Украины. Несмотря на то, что враг пытается защитить свои ключевые объекты, удары сил обороны будут продолжаться.

"Мы прекрасно понимаем, что враг сегодня пытается защитить Крымский мост, размещая корабли Черноморского флота в Азовском море. Но это только начало, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы вернуть наши территории" , — резюмировал Сергей Братчук.

Больше о потерях оккупантов в Крыму

Мы писали, что во временно оккупированном Крыму российские военнослужащие противовоздушных сил получили приказ об эвакуации своих семей с территории полуострова. Командование "рекомендовало" перевезти семьи в военные городки Южного военного округа.

Также мы сообщали, что украинские военные нанесли мощные удары по военной инфраструктуре в Крыму. Атаки были направлены на ракетные дивизионы у Джанкоя, Черноморского и Евпатории.