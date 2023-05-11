Депутат Леонов наполягає на зміні гімну Одеси

Народний депутат України Олексій Леонов. Фото: Олексій Леонов — Одеса / facebook

Неодноразово депутати звертали увагу про те, що гімн Одеси звучить російською мовою, що суперечить чинному законодавству. Наразі вчергове заговорили про проведення творчого конкурсу, аби змінити головну пісню міста.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Леонов.

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"Гімном Одеси є “Пісня про Одесу" з оперети "Біла акація" на музику Дунаєвського. Я хочу зауважити, що з повагою ставлюсь до цього витвору мистецтва, полюбляю цю оперету з дитинства. Втім, я вважаю, що у нашого міста має бути гімн саме українською мовою. Я наполягатиму на проведенні творчого конкурсу з цього приводу. Адже це важливо не лише для одеситів, а й для всієї України", — сказав депутат.

Зараз гімном Одеси є "Пісня про Одесу" з оперети "Біла акація" на музику І. Дунаєвського. Саме такий гімн був затверджений у 2011 році.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що гімн Одеси порушує положення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він вважає, що необхідно змінити російськомовний гімн Одеси на його українську версію або взагалі замінити іншим.

Нагадаємо, знамениту пісню "У Чорного моря" переклали українською мовою. Цей шлягер знають мільйони, адже саме вона проводжає та зустрічає одеситів й гостей міста на вокзалі.