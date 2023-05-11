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Депутат Леонов настаивает на смене гимна Одессы

11 мая 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Депутат Леонов настаивает на смене гимна Одессы
Народный депутат Украины Алексей Леонов. Фото: Алексей Леонов — Одесса / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Неоднократно депутаты обращали внимание на то, что гимн Одессы звучит на русском языке, что противоречит действующему законодательству. В очередной раз заговорили о проведении творческого конкурса, чтобы изменить главную песню города.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Леонов.

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"Гимном Одессы есть "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация" на музыку Дунаевского. Я хочу заметить, что с уважением отношусь к этому произведению искусства, люблю эту оперетту с детства. Впрочем, я считаю, что у нашего города должен быть гимн на украинском языке. Я буду настаивать на проведении творческого конкурса на этот счет. Это ведь важно не только для одесситов, но и для всей Украины", — сказал депутат.

Сейчас гимном Одессы является "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация" на музыку Дунаевского. Именно такой гимн был утвержден в 2011 году.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, что гимн Одессы нарушает положения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он считает, что необходимо сменить русскоязычный гимн Одессы на его украинскую версию или вообще заменить другим.

Напомним, знаменитую песню "У Чорного моря" перевели на украинский язык. Этот шлягер знают миллионы, ведь именно он провожает и встречает одесситов и гостей города на вокзале.

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