Депутат одеської міськради Дмитро Танцюра пішов із життя

Депутат Дмитро Танцюра. Фото: Дмитро Танцюра/Facebook

Марія Луценко Редактор

В Одесі помер депутат міської ради Дмитро Танцюра. Він був депутатом п’яти скликань та багато років працював у міськраді. Танцюра також займався підприємницькою діяльністю та мав юридичну освіту. Йому було 47 років. Інформація про причину смерті наразі невідома.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу політичної партії "Довіряй ділам".

Повідомлення про смерть депутата. Фото: скриншот із Facebook

Що відомо

Дмитро Танцюра народився 8 грудня 1978 року в Одесі. У 1986–1996 роках навчався у школі №9, яка нині має статус гімназії №2. Після школи вступив на факультет державного будівництва та управління юридичного інституту Одеського державного університету. У 1998 році факультет перевели до Одеської державної юридичної академії. У 2001 році Танцюра закінчив академію за спеціальністю "правознавство", а у 2002 році отримав ступінь магістра державної служби.

Кар’єра депутата

Танцюра розпочав професійну діяльність у бізнесі. У 1998–2000 роках працював комерційним директором ТОВ "Вага", а з 2000 до 2003 року був директором ТОВ "Панком-Авто". У 2008 році він заснував юридичну компанію "Південна правова компанія". З 1 січня 2010 року Танцюра обіймав посаду генерального директора ТОВ "Д.І.М.-Груп". Також у 2020 році він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Довіряй ділам".

За даними "ПолітХабу", Танцюра був депутатом Одеської міської ради IV, V, VI, VII та VIII скликань. У нинішній міськраді він представляв округ №1 та входив до постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

Смерть депутата

Інформацію про причину смерті наразі не повідомляли. Дату та місце прощання з Дмитром Танцюрою обіцяють повідомити додатково.

Після його смерті мандат має перейти наступному за черговістю кандидату відповідно до виборчого законодавства. Хто саме отримає мандат, має визначити Одеська міська територіальна виборча комісія.

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