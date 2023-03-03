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Депутати Одеської облради просять звільнити начальника патрульної поліції

3 березня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Депутати Одеської облради просять звільнити начальника патрульної поліції
Дану пропозицію підтримала більшість
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні на сесії одеської облради порушили питання про звільнення начальника патрульної поліції. Відповідне звернення направлять до МВС України та Національної поліції. 

Про це Новини.LIVE дізнались із сесії Одеської обласної ради.

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Депутати стверджують, що Дмитро Хмарук не виконує свої обов’язки. Він, за словами народних обранців, не з'являється на засідання постійних комісій Одеської обласної ради щодо розгляду "важливих для організації дорожнього руху питань" та ігнорує звернення ОДА з безпеки на дорогах.

Це звернення мали обговорити ще на минулій сесії облради, однак тоді його не включили до порядку денного.  Цього разу за звернення до МВС проголосували 52 особи.

Тим часом вп'яте народні обранці не змогли винести рішення про зняття з посади заступника голови Вадима Шкаровського, якого обирали від ОПЗЖ. Перед початком сесії народний депутат Олексій Гончаренко зазначив що перебування таких людей в облраді, це фактично сигнал путіну та росії, що в Одесі ще є ті, хто готовий співпрацювати з проросійськими силами. Втім, рішення про розгляд питання щодо змін в регламент, які дали б змогу звільнити Шкарівського, відмовилися розглядати.

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