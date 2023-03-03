Депутаты Одесского облсовета просят уволить начальника патрульной полиции

Данное предложение поддержало большинство

Сегодня на сессии одесского облсовета подняли вопрос об увольнении начальника патрульной полиции. Соответствующее обращение будет направлено в МВД Украины и Национальную полицию.

Об этом Новини.LIVE узнали с сессии Одесского областного совета.

Депутаты утверждают, что Дмитрий Хмарук не исполняет свои обязанности. Он, по словам народных избранников, не появляется на заседании постоянных комиссий Одесского областного совета по рассмотрению "важных для организации дорожного движения вопросов" и игнорирует обращение ОГА по безопасности на дорогах.

Это обращение обсудили еще на прошлой сессии облсовета, однако тогда его не включили в повестку дня. В этот раз за обращение в МВД проголосовали 52 человека.

Тем временем в пятый раз народные избранники не смогли вынести решение о смещении с должности заместителя председателя Вадима Шкаровского, которого избирали от ОПЗЖ. Перед началом сессии народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что пребывание таких людей в облсовете, это фактически сигнал путина и россии, что в Одессе еще есть те, кто готов сотрудничать с пророссийскими силами. Впрочем, решение о рассмотрении вопроса об изменениях в регламент, которые позволили бы уволить Шкаровского, отказались рассматривать.