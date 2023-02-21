Негода в Одесі: в центрі міста гілка впала на авто

Слід мінімізувати прогулянки містом

Шквальні пориви вітру вже наробили біди в Одесі. На вулиці Льва Толстого дерево впало на позашляховик BMW, який був припаркований на тротуарі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

На щастя, перехожі не постраждали. Втім протягом всього дня в місті оголошено штормове попередження й очікуються пориви сильного вітру, тож слід бути обережним. Можливе й подальше падіння гілок та кабелів.

"Прохання бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — зазначили в мерії.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення морської міни або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Гарячі лінії

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Погода в Україні

21 лютого в Україні варто очікувати хмарну та вітряну погоду. Синоптики попереджають про сильне посилення вітру. Дощ, вночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, вдень у східних та північно-східних областях з мокрим снігом. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.