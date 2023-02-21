Непогода в Одессе: в центре города ветка упала на авто

Следует минимизировать прогулки по городу

Шквальные порывы ветра уже наделали беды в Одессе. На улице Льва Толстого дерево упало на внедорожник BMW, припаркованный на тротуаре.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

К счастью, прохожие не пострадали. Так, в течение всего дня в городе объявлено штормовое предупреждение и ожидаются порывы сильного ветра, поэтому следует быть осторожным. Возможно и дальнейшее падение веток и кабелей.

"Просьба быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — отметили в мэрии.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Горячие линии

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Погода в Украине

21 февраля в Украине следует ожидать облачную и ветреную погоду. Синоптики предупреждают о сильном усилении ветра. Дождь ночью в Украине, кроме запада и крайнего юга, днем в восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.