В частини одеситів відключили воду

Десятки будинків в Одесі залишилися без води: перелік адрес
Сьогодні, 6 серпня, частина мешканців Одеси залишилися без водопостачання. Причиною стали відновлювально-аварійні роботи у Київському та Приморському районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- просп. Академіка Глушка — усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
- вул. Ніжинська — усі будинки;
- вул. Дворянська — усі будинки.
Комунальники вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 18:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні компанії.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Бювети у Київському районі
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Бювети у Приморському районі
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- просп. Гагаріна, 33ю;
- вул. Академічна, 11ю;
- вул. Ольгіївська, 37ю;
- вул. Старопортофранківська, 105ю;
- вул. Академічна, 2ю (працює до 18:00);
- вул. Академічна, 30ю.
Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.