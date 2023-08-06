В частини одеситів відключили воду

Відключення води у будинку. Фото: google.com

Сьогодні, 6 серпня, частина мешканців Одеси залишилися без водопостачання. Причиною стали відновлювально-аварійні роботи у Київському та Приморському районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

просп. Академіка Глушка — усі будинки;

вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;

вул. Ніжинська — усі будинки;

вул. Дворянська — усі будинки.

Комунальники вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 18:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні компанії.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Бювети у Київському районі

Фонтанська дорога, 16ю;

​Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Бювети у Приморському районі

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​просп. Гагаріна, 33ю;

​вул. Академічна, 11ю;

вул. ​Ольгіївська, 37ю;

​вул. Старопортофранківська, 105ю;

вул. ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);

​вул. Академічна, 30ю.

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.