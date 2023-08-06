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Десятки будинків в Одесі залишилися без води: перелік адрес

6 серпня 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В частини одеситів відключили воду
Відключення води у будинку. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 6 серпня, частина мешканців Одеси залишилися без водопостачання. Причиною стали відновлювально-аварійні роботи у Київському та Приморському районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

  • просп. Академіка Глушка — усі будинки; 
  •  вул. Ільфа і Петрова — усі будинки;
  • вул. Ніжинська — усі будинки;
  • вул. Дворянська — усі будинки.

Комунальники вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути майже до всіх будинків орієнтовно о 18:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні компанії. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Бювети у Київському районі

  • Фонтанська дорога, 16ю;  
  • ​Адміральський проспект, 31ю;  
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;  
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Бювети у Приморському районі 

  • Старо-Базарний сквер, 3ю;  
  • ​просп. Гагаріна, 33ю;  
  • ​вул. Академічна, 11ю;  
  • вул. ​Ольгіївська, 37ю;  
  • ​вул. Старопортофранківська, 105ю;  
  • вул. ​Академічна, 2ю (працює до 18:00);  
  • ​вул. Академічна, 30ю.  

Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на воду. 

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