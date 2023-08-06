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Десятки домов в Одессе остались без воды: список адресов

6 августа 2023 13:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В части одесситов отключили воду
Отключение воды в доме. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 6 августа, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения. Причиной стали возобновительно-аварийные работы в Киевском и Приморском районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • просп. Академика Глушко — все дома;
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома;
  • ул. Нежинская — все дома;
  • ул. Дворянская — все дома.

Коммунальщики уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 18:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении компании.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Бюветы в Киевском районе

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Бюветы в Приморском районе  

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • просп. Гагарина, 33ю;
  • ул. ​Академическая, 11ю;
  • ​ул. Ольгиевская, 37ю;
  • ​ул. Старопортофранковская, 105ю;
  • ул. Академическая, 2ю (работает до 18:00);
  • ​ул. Академическая, 30ю.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду.

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