В части одесситов отключили воду

Отключение воды в доме. Фото: google.com

Сегодня, 6 августа, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения. Причиной стали возобновительно-аварийные работы в Киевском и Приморском районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

просп. Академика Глушко — все дома;

ул. Ильфа и Петрова — все дома;

ул. Нежинская — все дома;

ул. Дворянская — все дома.

Коммунальщики уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 18:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении компании.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Бюветы в Киевском районе

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Бюветы в Приморском районе

Старо-Базарный сквер, 3ю;

просп. Гагарина, 33ю;

ул. ​Академическая, 11ю;

​ул. Ольгиевская, 37ю;

​ул. Старопортофранковская, 105ю;

ул. Академическая, 2ю (работает до 18:00);

​ул. Академическая, 30ю.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду.