В части одесситов отключили воду

Десятки домов в Одессе остались без воды: список адресов
Сегодня, 6 августа, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения. Причиной стали возобновительно-аварийные работы в Киевском и Приморском районах города.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- просп. Академика Глушко — все дома;
- ул. Ильфа и Петрова — все дома;
- ул. Нежинская — все дома;
- ул. Дворянская — все дома.
Коммунальщики уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть почти во все дома ориентировочно в 18:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении компании.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Бюветы в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Бюветы в Приморском районе
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- просп. Гагарина, 33ю;
- ул. Академическая, 11ю;
- ул. Ольгиевская, 37ю;
- ул. Старопортофранковская, 105ю;
- ул. Академическая, 2ю (работает до 18:00);
- ул. Академическая, 30ю.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о повышении тарифов на воду.