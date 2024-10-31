Росіяни завдали шкоди Чорному морю на 345 млн

Мертвий дельфін на одеському узбережжі. Фото: Іван Русєв

За підрахунками екологів, збитки, які Росія воєнними діями нанесла Чорному морю, можна оцінити у приблизно 345 млн євро. Це лише приблизна цифра, адже насправді ситуація може бути набагато гіршою.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

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Непоправні втрати

За словами чиновниці, від дій росіян страждають морські мешканці. Наприклад, тільки дельфінів, за досить приблизними розрахунками українських і американських науковців, загинуло не менше 50 тис.

"Ми можемо тільки уявити, наскільки сильно страждають і від ультразвукового забруднення, і від шумового забруднення всі тварини. І спільно з партнерами оцінюємо, що нам доведеться протягом десятків років після закінчення війни відновлювати біорізноманіття Чорного моря, популяцію дельфінів та інших тварин, які проживають у Чорному морі", — наголосила Світлана Гринчук.

Гарантії не працюють

Міністерка нагадала, що у 1996 році причорноморські країни домовилися про спільні зусилля щодо захисту моря. Створена ними відповідна комісія ухвалювала рішення й проводила заходи, які попереджали екологічні кризи. Але з початку повномасштабної війни приписи комісії не працюють.

"Не працюють, звичайно ж, через Росію, яка в тому числі окупувала частину акваторії Чорного моря, і яка завдає страшенних збитків зараз, проводячи звідти і пуски ракет, маневруючи військовими кораблями, постійні вибухи, постійні військові дії — це дуже сильно впливає саме на екологічну складову, на ситуацію з акваторією Чорного моря, на ситуацію з живими істотами, які в ньому живуть", — розповідає Світлана Гринчук.

Нагадаємо, про стан Чорного моря журналісти Новини.LIVE спілкувалися з екологом Владиславом Балінським. Також еколог Іван Русєв заявив, що через дії росіян Чорне море перетворюється на мертве.