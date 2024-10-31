Россияне нанесли ущерб Черному морю на 345 млн

Мертвый дельфин на одесском побережье. Фото: Иван Русев

По подсчетам экологов, ущерб, который Россия военными действиями нанесла Черному морю, можно оценить примерно в 345 млн евро. Это лишь приблизительная цифра, ведь на самом деле ситуация может быть гораздо хуже.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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Неисправимые потери

По словам чиновницы, от действий россиян страдают морские обитатели. К примеру, только дельфинов, по довольно приблизительным расчетам украинских и американских ученых, погибло не менее 50 тыс. человек.

"Мы можем только вообразить, насколько сильно страдают и от ультразвукового загрязнения, и от шумового загрязнения все животные. И совместно с партнерами оцениваем, что нам придется в течение десятков лет после окончания войны восстанавливать биоразнообразие Черного моря, популяцию дельфинов и других животных, проживающих в Черном море", — подчеркнула Светлана Гринчук.

Гарантии не работают

Министр напомнила, что в 1996 году причерноморские страны договорились о совместных усилиях по защите моря. Созданная ими соответствующая комиссия принимала решение и проводила мероприятия, предупреждающие экологические кризисы. Но с начала полномасштабной войны предписания комиссии не работают.

"Не работают, конечно же, через Россию, которая, в том числе оккупировала часть акватории Черного моря, и наносит страшный ущерб сейчас, проводя оттуда и пуски ракет, маневрируя военными кораблями, постоянные взрывы, постоянные военные действия — это очень сильно влияет именно на экологическую составляющую, на ситуацию с акваторией Черного моря, на ситуацию с живыми существами, живущими в нем", — рассказывает Светлана Гринчук.

Напомним, о состоянии Черного моря журналисты Новини.LIVE общались с экологом Владиславом Балинским. Также эколог Иван Русев заявил, что из-за действий россиян Черное море превращается в мертвое.