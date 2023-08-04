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Десятки тисяч мешканців Одещини залишаться без води: перелік адрес

4 серпня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Десятки тисяч мешканців Одещини залишаться без води: перелік адрес
Відключення води. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • вул. Сегедська, усі будинки;
  • просп. Гагаріна, усі будинки;
  • просп. Місячний, усі будинки;
  • вул. Генерала Петрова, усі будинки;
  • просп. Добровольського, 126 усі будинки;
  • вул. Академіка Вільямса, усі будинки.

Де відключили воду в Одеській області

  • село Сичавка, усі будинки;
  • село Візирка, усі будинки;
  • село Булдинка, усі будинки;
  • місто Південне, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зробили важливе уточнення щодо нових правил використання артезіанських свердловин. У відомстві заявили, що вони не торкнуться простих громадян.

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