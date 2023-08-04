Десятки тисяч мешканців Одещини залишаться без води: перелік адрес
Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Сегедська, усі будинки;
- просп. Гагаріна, усі будинки;
- просп. Місячний, усі будинки;
- вул. Генерала Петрова, усі будинки;
- просп. Добровольського, 126 усі будинки;
- вул. Академіка Вільямса, усі будинки.
Де відключили воду в Одеській області
- село Сичавка, усі будинки;
- село Візирка, усі будинки;
- село Булдинка, усі будинки;
- місто Південне, усі будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зробили важливе уточнення щодо нових правил використання артезіанських свердловин. У відомстві заявили, що вони не торкнуться простих громадян.