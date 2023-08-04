Десятки тисяч мешканців Одещини залишаться без води: перелік адрес

Відключення води. Фото: pixabay

Сьогодні деякі мешканці міста та області залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Де не буде води в Одесі

Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Сегедська, усі будинки;

просп. Гагаріна, усі будинки;

просп. Місячний, усі будинки;

вул. Генерала Петрова, усі будинки;

просп. Добровольського, 126 усі будинки;

вул. Академіка Вільямса, усі будинки.

Де відключили воду в Одеській області

село Сичавка, усі будинки;

село Візирка, усі будинки;

село Булдинка, усі будинки;

місто Південне, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зробили важливе уточнення щодо нових правил використання артезіанських свердловин. У відомстві заявили, що вони не торкнуться простих громадян.