Десятки тысяч жителей Одесской области останутся без воды: перечень адресов
Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- ул. Сегедская, все дома;
- просп. Гагарина, все дома;
- просп. Лунный, все дома;
- ул. Генерала Петрова, все дома;
- просп. Добровольского, 126 все дома;
- ул. Академика Уильямса, все дома.
Где отключили воду в Одесской области
- село Сычавка, все дома;
- село Визирка, все дома;
- село Булдинка, все дома;
- город Южный, все дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сделали важное уточнение новых правил использования артезианских скважин. В ведомстве заявили, что они не коснутся простых граждан.