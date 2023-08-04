Десятки тысяч жителей Одесской области останутся без воды: перечень адресов

Отключение воды. Фото: pixabay

Сегодня некоторые жители города и области остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

ул. Сегедская, все дома;

просп. Гагарина, все дома;

просп. Лунный, все дома;

ул. Генерала Петрова, все дома;

просп. Добровольского, 126 все дома;

ул. Академика Уильямса, все дома.

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село Сычавка, все дома;

село Визирка, все дома;

село Булдинка, все дома;

город Южный, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сделали важное уточнение новых правил использования артезианских скважин. В ведомстве заявили, что они не коснутся простых граждан.