В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення

Десятки вулиць Одеси лишилися без світла — адреси
У вівторок, 12 листопада, мешканці кількох районів Одеси залишаться без електропостачання. Причина — ремонт мереж. Повернути світло у домівки обіцяють до вечора, але час може змінюватися, залежно від складності робіт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Б-р Італійський;
- Йогана Гена (Бажана), 1-20;
- О. Благовидової (Кострова), 7-37;
- Ближні Млини;
- Богуна, 6а-21;
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- Велика Арнаутська, 24-91;
- Гімназична, 3-30;
- Гранатна, 1-25;
- Європейська, 81-93;
- Йозефа Прибіка, 7-49;
- Канатна, 72-81;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 1-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- Композитора Лятошинського;
- Кордонна, 3-74;
- Косяченка Олексія,1-44;
- Ліста Ференца (Єліна);
- Мала Арнаутська, 36-107;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;
- Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Михайла Омеляновича-Павленка (Маріїнська), 1-6;
- Осипова, 39-50;
- Платанова;
- Італійська (Пушкінська), 41-83;
- Радісна, 114,116;
- Рішельєвська, 66, 68;
- Святослава Ріхтера, 8-109;
- Сільська, 7-44;
- Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-25;
- Старорізнична, 16-20;
- Текстильників, 1-14а;
- Тесс, 1-60;
- Туристська, 1-19;
- Успенська, 61;
- І. Фунтового (Бабаджаняна);
- Ямчитського, 3,3а;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- пров. 1-й, 2-й Бузковий;
- пров. Бузковий;
- пров. Гранатний, 2-8/1;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5,7,9;
- пров. Кордонний, 1-35;
- пров. Короткий, 2-4;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Онілової, 13-17;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- пров. Туристський, 2-12б;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33-41.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Ахматової, 6, 34-40;
- Костанді, 25-77;
- Львівська, 52;
- Рівності, 2-46;
- Сумська, 24-69;
- Айвазовського (Тімірязєва), 72-84;
- Харківська, 1-20;
- Архітектора Нештурхи (Шишкіна), 39;
- Юннатів, 1-15;
- Ялинкова, 5;
- дорога Фонтанська, 129;
- Костанді, 60;
- Харківська, 20б;
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106;
- пров. 1-й Юннатів, 1-12;
- пров. Львівський, 76.
Роботи до 17:00.
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Абрикосова, 4-105;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Рівності, 84-104, 195;
- пров. Рівності, 92;
- Рибальська, 20;
- дорога Фонтанська, 106/37,40;
- пров. Янтарний, 6-8.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ:
- С.Палія, 93;
- Заболотного, 57-67;
- Марсельська, 32-36.
Роботи до 17.00.
- Балтська дорога, 37-84;
- В’ячеслава Кирилова, 1а-42;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-63;
- Головна, 1-33;
- Горбиста, 1-15;
- Дзвінка, 1-32;
- Жевахова гора, 17-94;
- Закарпатська, 1-72;
- Кавказька, 1-41;
- Кар’єрна, 1-24;
- Лютнева, 1-59;
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4;
- Посівна, 1-56;
- Прокатна, 1, 2-А;
- Фахова, 15;
- Флотська, 2-29;
- Волова Площа (пл. Мічурина), 2-29;
- Технарський пров. (1-й пров. 8 березня);
- Арковий пров. (2-й пров. 8 березня);
- Паркетний пров. (3й пров. 8 березня);
- Корковий пров. (4й пров. 8 березня);
- пров. Кодимський (пров. 5й 8 березня);
- Анкерний пров. (6й пров. 8 березня);
- пров. Бейтельсбахера (пров. 7й 8 березня);
- Меблевий пров. (8й пров. 8 березня);
- Волтона пров. (9-й пров. Восьмого березня);
- пров. 1-й, 2-й Лютневий;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський;
- пров. Асєєва;
- пров. Баркасний, 1-4;
- пров. Бориса Кифоренка, 2-35;
- пров. Володимира Терещенка, 7,13а;
- пров. Ігоря Кисельова, 1-33;
- пров. Кавказький, 1-8;
- пров. Навігаційний, 1-19;
- пров. Неплія, 1-12;
- пров. Олега Андрійця, 1-7;
- пров. Олега Стороженка, 2-10;
- пров. Олександра Пресича, 2-26, 2-10;
- узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1-6.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у житлі немає світла, спочатку варто перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одесі встановили першу когенераційну машину. Також ми повідомляли, що Україна може зіткнутися з найважчою зимою через загрозу дефіциту електроенергії. Якщо росіяни битимуть по атомних електростанціях, на думку експерта, світла може не бути від 8 до 20 годин.
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