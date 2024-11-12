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Десятки вулиць Одеси лишилися без світла — адреси

12 листопада 2024 09:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відключать світло на частині вулиць — адреси, час включення
Електрик ремонтує мережу. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У вівторок, 12 листопада, мешканці кількох районів Одеси залишаться без електропостачання. Причина — ремонт мереж. Повернути світло у домівки обіцяють до вечора, але час може змінюватися, залежно від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • Б-р Італійський; 
  • Йогана Гена (Бажана), 1-20; 
  • О. Благовидової (Кострова), 7-37; 
  • Ближні Млини;
  • Богуна, 6а-21; 
  • О. Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • Велика Арнаутська, 24-91; 
  • Гімназична, 3-30; 
  • Гранатна, 1-25; 
  • Європейська, 81-93; 
  • Йозефа Прибіка, 7-49; 
  • Канатна, 72-81;
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 1-33/1; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а; 
  • Композитора Лятошинського; 
  • Кордонна, 3-74; 
  • Косяченка Олексія,1-44; 
  • Ліста Ференца (Єліна); 
  • Мала Арнаутська, 36-107; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27; 
  • Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • Михайла Омеляновича-Павленка (Маріїнська), 1-6; 
  • Осипова, 39-50; 
  • Платанова; 
  • Італійська (Пушкінська), 41-83; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Рішельєвська, 66, 68; 
  • Святослава Ріхтера, 8-109; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-25; 
  • Старорізнична, 16-20; 
  • Текстильників, 1-14а;
  • Тесс, 1-60; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Успенська, 61; 
  • І. Фунтового (Бабаджаняна); 
  • Ямчитського, 3,3а; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий; 
  • пров. Бузковий; 
  • пров. Гранатний, 2-8/1; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5,7,9; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • пров. Онілової, 13-17; 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • пров. Туристський, 2-12б; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33-41. 

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Ахматової, 6, 34-40;
  • Костанді, 25-77; 
  • Львівська, 52; 
  • Рівності, 2-46; 
  • Сумська, 24-69; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 72-84; 
  • Харківська, 1-20; 
  • Архітектора Нештурхи (Шишкіна), 39; 
  • Юннатів, 1-15; 
  • Ялинкова, 5; 
  • дорога Фонтанська, 129; 
  • Костанді, 60; 
  • Харківська, 20б; 
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106; 
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12; 
  • пров. Львівський, 76.  

Роботи до 17:00.

  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Абрикосова, 4-105; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Рівності, 84-104, 195; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • Рибальська, 20; 
  • дорога Фонтанська, 106/37,40; 
  • пров. Янтарний, 6-8. 

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

  • С.Палія, 93;
  • Заболотного, 57-67; 
  • Марсельська, 32-36.

Роботи до 17.00.

  • Балтська дорога, 37-84;
  • В’ячеслава Кирилова, 1а-42; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-63; 
  • Головна, 1-33; 
  • Горбиста, 1-15; 
  • Дзвінка, 1-32; 
  • Жевахова гора, 17-94; 
  • Закарпатська, 1-72; 
  • Кавказька, 1-41; 
  • Кар’єрна, 1-24; 
  • Лютнева, 1-59; 
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4; 
  • Посівна, 1-56; 
  • Прокатна, 1, 2-А; 
  • Фахова, 15; 
  • Флотська, 2-29; 
  • Волова Площа (пл. Мічурина), 2-29; 
  • Технарський пров. (1-й пров. 8 березня); 
  • Арковий  пров. (2-й пров. 8 березня); 
  • Паркетний пров. (3й пров. 8 березня); 
  • Корковий пров. (4й пров. 8 березня); 
  • пров. Кодимський (пров. 5й 8 березня); 
  • Анкерний пров. (6й пров. 8 березня); 
  • пров. Бейтельсбахера (пров. 7й 8 березня); 
  • Меблевий пров. (8й пров. 8 березня); 
  • Волтона пров. (9-й пров. Восьмого березня); 
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський; 
  • пров. Асєєва; 
  • пров. Баркасний, 1-4;
  • пров. Бориса Кифоренка, 2-35; 
  • пров. Володимира Терещенка, 7,13а; 
  • пров. Ігоря Кисельова, 1-33; 
  • пров. Кавказький, 1-8; 
  • пров. Навігаційний, 1-19; 
  • пров. Неплія, 1-12; 
  • пров. Олега Андрійця, 1-7; 
  • пров. Олега Стороженка, 2-10; 
  • пров. Олександра Пресича, 2-26, 2-10; 
  • узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1-6. 

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у житлі немає світла, спочатку варто перевірити на офіційному сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі встановили першу когенераційну машину. Також ми повідомляли, що Україна може зіткнутися з найважчою зимою через загрозу дефіциту електроенергії. Якщо росіяни битимуть по атомних електростанціях, на думку експерта, світла може не бути від 8 до 20 годин.

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