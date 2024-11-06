В Одесі встановили когенераційну машину

Відкриття когенераційної машини в Одесі. Фото: Одеська мерія

На одній із котелень Одеси встановили першу когенераційну установку. Такі машини дозволять місту забезпечувати опалення та водопостачання у будівлях у разі блекаутів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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"Когенераційні установки для Одеси вже в нас. Одна з них встановлена, інші на підході", — сказав він.

За словами мера, вже підготовані майданчики для встановлення наступних установок. Геннадій Труханов відзначив, що необхідне обладнання місто отримало завдяки підтримці партнерів з Японії, Норвегії та Швеції.

Про що йдеться

Нагадаємо, у березні минулого року Японія виділила гроші на закупівлю для Одеси когенераційних газових установок. Це прилади, які виробляють електрику та тепло, спалюючи газ. Закупівля відбувалася через ООН. Раніше стверджувалося, що перші два генератори встановлять у Київському районі, згодом ще сім в інших районах міста. Передбачається, що разом вони генеруватимуть близько 29 МВт.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі облаштовують фундаменти для встановлення когенераційних машин. Також ми писали, що Одеса залишилася єдиним містом України без власної генерації електроенергії.