Будем с теплом — в Одессе установили когенерационную машину
На одном из котельных Одессы установили первую когенерационную установку. Такие машины позволяют городу обеспечивать отопление и водоснабжение в зданиях в случае блекаутов.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Когенерационные установки для Одессы уже у нас. Одна из них установлена, другие на подходе", — сказал он.
По словам мэра, уже подготовлены площадки для установки следующих установок. Геннадий Труханов отметил, что необходимое оборудование город получил благодаря поддержке партнеров из Японии, Норвегии и Швеции.
О чем идет речь
Напомним, в марте прошлого года Япония выделила деньги на закупку для Одессы когенерационных газовых установок. Это приборы, производящие электричество и тепло, сжигая газ. Закупка проходила через ООН. Ранее утверждалось, что первые два генератора установят в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.
Ранее мы сообщали, что в Одессе обустраивают фундаменты для установки когенерационных машин. Также мы писали, что Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии.
Читайте Новини.LIVE!