В Одессе установили когенерационную машину

Открытие когенерационной машины в Одессе. Фото: Одесская мэрия

На одном из котельных Одессы установили первую когенерационную установку. Такие машины позволяют городу обеспечивать отопление и водоснабжение в зданиях в случае блекаутов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Когенерационные установки для Одессы уже у нас. Одна из них установлена, другие на подходе", — сказал он.

По словам мэра, уже подготовлены площадки для установки следующих установок. Геннадий Труханов отметил, что необходимое оборудование город получил благодаря поддержке партнеров из Японии, Норвегии и Швеции.

О чем идет речь

Напомним, в марте прошлого года Япония выделила деньги на закупку для Одессы когенерационных газовых установок. Это приборы, производящие электричество и тепло, сжигая газ. Закупка проходила через ООН. Ранее утверждалось, что первые два генератора установят в Киевском районе, потом еще семь в других районах города. Предполагается, что вместе они будут генерировать около 29 МВт.

Ранее мы сообщали, что в Одессе обустраивают фундаменты для установки когенерационных машин. Также мы писали, что Одесса осталась единственным городом Украины без собственной генерации электроэнергии.