Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Десятки улиц Одессы остались без света — адреса arrow

Десятки улиц Одессы остались без света — адреса

12 ноября 2024 09:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отключат свет на части улиц — адреса, время включения
Электрик ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 12 ноября, жители нескольких районов Одессы останутся без электроснабжения. Причина — ремонт сетей. Вернуть свет в дома обещают к вечеру, но время может меняться в зависимости от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
В Одессе часть улиц осталась без света.
Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Центральный РЭС:

  • Б-р Итальянский;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • О. Благовидовой (Кострова), 7-37;
  • Ближние Мельницы;
  • Богуна, 6а-21;
  • О. Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • Большая Арнаутская, 24-91;
  • Гимназическая, 3–30;
  • Гранатная, 1–25;
  • Европейская, 81–93;
  • Йозефа Прибика, 7-49;
  • Канатная, 72-81;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 1-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Композитора Лятошинского;
  • Граничная, 3-74;
  • Косяченко Алексея, 1-44;
  • Листа Ференца (Елина);
  • Малая Арнаутская, 36-107;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
  • А. Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6;
  • Осипова, 39–50;
  • Платановая;
  • Итальянская (Пушкинская), 41-83;
  • Радостная, 114,116;
  • Ришельевская, 66, 68;
  • Святослава Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25;
  • Старорезничная, 16-20;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Тесс, 1-60;
  • Туристская, 1-19;
  • Успенская, 61;
  • И. Фунтового (Бабаджаняна);
  • Ямчитского, 3,3а;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый;
  • пер. Сиреневый;
  • пер. Гранатный, 2-8/1;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5,7,9;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Ониловой, 13-17;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Ахматовой, 6, 34-40;
  • Костанди, 25-77;
  • Львовская, 52;
  • Равенства, 2-46;
  • Сумская, 24-69;
  • Айвазовского (Тимиразева), 72-84;
  • Харьковская, 1-20;
  • Архитектора Нетолки (Шишкина), 39;
  • Юннатов, 1-15;
  • Елочная, 5;
  • дорога Фонтанская, 129;
  • Костанди, 60;
  • Харьковская, 20б;
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106;
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12;
  • пер. Львовский, 76.

Работы до 17:00.

  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Абрикосовая, 4-105;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Равенства, 84-104, 195;
  • пер. Равенства, 92;
  • Рыболовная, 20;
  • дорога Фонтанская, 106/37,40;
  • пер. Янтарный, 6-8.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • С. Палия, 93;
  • Заболотного, 57-67;
  • Марсельская, 32–36.

Работы до 17:00.

  • Балтская дорога, 37–84;
  • Вячеслава Кириллова, 1а-42;
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63;
  • Главная, 1–33;
  • Холмистая, 1-15;
  • Звонкая, 1-32;
  • Жевахова гора, 17-94;
  • Закарпатская, 1-72;
  • Кавказская, 1-41;
  • Карьерная, 1-24;
  • Февральская, 1-59;
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4;
  • Посевная, 1-56;
  • Прокатная, 1, 2-А;
  • Профессиональная, 15;
  • Флотская, 2-29;
  • Воловая Площадь (пл. Мичурина), 2-29;
  • Технарский пер. (1-й пер. 8 марта);
  • Арковый пер. (2-й пер. 8 марта);
  • Паркетный пер. (3й пер. 8 марта);
  • Пробковый пер. (4й пер. 8 марта);
  • пер. Кодымский (пер. 5 и 8 марта);
  • Анкерный пер. (6й пер. 8 марта);
  • пер. Бейтельсбахера (пер. 7 и 8 марта);
  • Мебельный пер. (8й пер. 8 марта);
  • ул. (9-й пер. Восьмого марта);
  • пер. 1-й, 2-й Февральский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский;
  • пер. Асеева;
  • пер. Баркасны, 1-4;
  • пер. Бориса Кифоренко, 2-35;
  • пер. Владимира Терещенко, 7,13а;
  • пер. Игоря Киселева, 1-33;
  • пер. Кавказский, 1-8;
  • пер. Навигационный, 1-19;
  • пер. Неплия, 1-12;
  • пер. Олега Андрейца, 1-7;
  • пер. Олега Стороженко, 2-10;
  • пер. Александра Пресича, 2-26, 2-10;
  • спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1-6.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если в жилище нет света, сначала следует проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе установили первую когенерационную машину. Также мы сообщали, что Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой из-за угрозы дефицита электроэнергии. Если россияне будут бить по атомным электростанциям, по мнению эксперта, света может быть не от 8 до 20 часов.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:23 Rheinmetall и ICEYE передают ВСУ фото со спутников — что в планах

10:16 Выплаты для ВПЛ — что делать, если деньги не пришли

10:11 Во Львове судили женщину, которая лайкала фото с военными РФ

10:11 Работы за 37 млн — в Одессе снова отремонтируют спуск Блажко

10:01 В сети "засветили" подготовку российской ядерной ракеты

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

09:50 Денежная помощь семьям военных — сколько ждать выплаты

09:44 Курс доллара на черном рынке 12 ноября — что делать с валютой

09:43 Атака на Кривой Рог — самой меньшей погибшей было два месяца

09:41 Ребров назвал проблему, с которой столкнулся в сборной Украины

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

10:23 Rheinmetall и ICEYE передают ВСУ фото со спутников — что в планах

10:16 Выплаты для ВПЛ — что делать, если деньги не пришли

10:11 Во Львове судили женщину, которая лайкала фото с военными РФ

10:11 Работы за 37 млн — в Одессе снова отремонтируют спуск Блажко

10:01 В сети "засветили" подготовку российской ядерной ракеты

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

09:50 Денежная помощь семьям военных — сколько ждать выплаты

09:44 Курс доллара на черном рынке 12 ноября — что делать с валютой

09:43 Атака на Кривой Рог — самой меньшей погибшей было два месяца

09:41 Ребров назвал проблему, с которой столкнулся в сборной Украины

09:37 Десятки улиц Одессы остались без света — адреса

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Text

13:49 Шольц собирается позвонить Путину — эфир День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук призвал расформировать ТЦК и назвал причину

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

12:09 Сазонов назвал зарплаты сержантов и рядовых солдат

Text

11:51 В Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке