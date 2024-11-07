Планові відключення електроенергії в Одесі 7 листопада

Лінія електропередач. Фото: ДТЕК

У четвер, 7 листопада, мешканці різних районів Одеси залишилися без світла. Електропостачання припинили через ремонтні роботи. До вечора електрику у домівки обіцяють повернути. Втім, залежно від складності робіт, час ввімкнення може змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105;

Ак. Корольова, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1;

Дачна, 4/2;

Довга, 93-123;

Дубовий Гай, 2-57;

Костанді, 68-129;

Левітана, 59, 61;

Львівська, 29-78;

Люстдорфська дорога, 129-179а/1;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Михайла Жука (Новгородська), 2а-53а;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-104,195;

Симоненка, 1,11а;

Сумська, 65а;

Айвазовського (Тімірязєва), 34-102;

Чикаленко Євгена (Ак. Вільямса), 51-60/1,2;

Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а;

пров. Волокидіна (пров. Шолохова), 1-12;

дорога Фонтанська, 106/37, 40;

пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;

пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14;

пров. 2-й, 3-й Юннатів;

пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва);

пров. Характерників (пров. 4-й Тимірязєва);

пров. Кобзарський (пров. 5-й Тимірязєва);

пров. Абрикосовий, 1-29, 43;

пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;

пров. Рівності, 92;

пров. Трудовий, 1-8;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

Французький б-р, 14-39;

Адмірала Лазарєва, 65-92;

Академічна, 1, 5а,б,в,г;

Армійська, 13-18а;

Артилерійська, 3а;

Михайла Бойчука (Багрицького), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10;

Бажана, 1-20;

Басейна, 4;

Богдана Хмельницького, 23-33, 52-66;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Бреуса, 1-3;

Водопровідна, 2/корп.4, 1-11;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Малішевського (Гастело), 9-55;

Геннадія Афанасьева (Генерала Цвєтаєва), 36-82;

Гранатна, 1-25, 126,3;

Довженка, 1-8, Запорізька, 4/8-21;

Зоопаркова, 1-21;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11;

Квіткова, 1-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренка), 1-79,79а;

Кордонна, 3а-74в;

Косяченка Олексія, 1-54/2;

Кропивницького, 1-18/22;

Люстдорфська дорога, 8-22;

Мала Арнаутська, 69, 69а;

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Добровольців (Маршала Говорова), 5-16б;

Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;

Мечникова, 63;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Незалежності, 16/1;

Олександра Довженка, 4а;

Пантелеймонівська, 68;

Педагогічна, 16-44;

Північна, 14;

Платанова, 1-126;

Прохоровська, 51-61;

Радісна, 114, 116;

Рішельєвська, 63-78;

Святослава Ріхтера, 8-108;

Сегедська, 5;

Семінарська, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Середньофонтанська, 4, 10, 12, 14, 14а;

Сільська, 7-44;

Складська, 21;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14а;

Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а;

Тіниста, 9/корп.12, 16/10, 16/9в;

Транспортна, 7-11;

Туристська, 1-19;

Ференца Ліста (Єліна);

Хвойна, 15;

Цегельнозаводська, 3-17а;

Гранітна (Чернишевського), 5-134;

дорога Овідіопольська, 3/1;

дорога Фонтанська, 17, 19;

пл. Олексіївська, 11, 13;

пл. Старосіна, 3-15а;

пров. 1-й Басейний, 10-23;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 1-й Водопровідний, 4-13;

пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. 2-й Водопровідний, 2,4;

пров. 3-й Басейний, 19-23а;

пров. Ботанічний, 2-6;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Ватманський, 1,2,4,5,6;

пров. Вознесенський, 1-26;

пров. Вокзальний, 5,11, 25;

пров. Олександрійський (пров. Волзький), 1-22;

пров. Гранатний, 2-8/1;

пров. Халайджогло (пров. Єлисаветградський), 3-9;

пров. Каховський, 2,4;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5-9;

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;

пров. Короткий, 2-4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

пров. Люстдорфський, 8;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1-4;

пров. Парашутний, 1,1б;

пров. Північний, 14;

пров. Полуничний, 12, 18;

пров. Світлий, 8-14;

пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

пров. Товарний, 5-11;

пров. Туристський, 2-12б;

пров. Хвойний, 2-27/1;

пров. Шампанський, 1, 9;

проїзд Бузьковий, 1-6;

просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна) , 6-15;

просп. Шевченка, тупик Хвиля, 7, 7а, 10.

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

1-а лінія , 2-а лінія, 3-я лінія,4-а лінія, 9-а лінія, /2-й Лиманчик/;

Головатого отамана, 33-103;

Наливна,1, 4, 4а;

Отамана Чепіги, 4-104;

Петренка, 21;

Чорноморського Козацтва, 26-298;

пров. Павла Кравцова, 2, 2Б.

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі встановили першу когенераційну машину. Також уряд дав прогноз щодо стабілізаційних відключень електрики взимку.