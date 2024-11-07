Планові відключення електроенергії в Одесі 7 листопада

Десятки вулиць Одеси сьогодні будуть без світла — адреси
У четвер, 7 листопада, мешканці різних районів Одеси залишилися без світла. Електропостачання припинили через ремонтні роботи. До вечора електрику у домівки обіцяють повернути. Втім, залежно від складності робіт, час ввімкнення може змінюватися.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105;
- Ак. Корольова, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1;
- Дачна, 4/2;
- Довга, 93-123;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Костанді, 68-129;
- Левітана, 59, 61;
- Львівська, 29-78;
- Люстдорфська дорога, 129-179а/1;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Михайла Жука (Новгородська), 2а-53а;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104,195;
- Симоненка, 1,11а;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34-102;
- Чикаленко Євгена (Ак. Вільямса), 51-60/1,2;
- Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а;
- пров. Волокидіна (пров. Шолохова), 1-12;
- дорога Фонтанська, 106/37, 40;
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197;
- пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14;
- пров. 2-й, 3-й Юннатів;
- пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва);
- пров. Характерників (пров. 4-й Тимірязєва);
- пров. Кобзарський (пров. 5-й Тимірязєва);
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43;
- пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Трудовий, 1-8;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Роботи до 18.00.
Центральний РЕМ:
- Французький б-р, 14-39;
- Адмірала Лазарєва, 65-92;
- Академічна, 1, 5а,б,в,г;
- Армійська, 13-18а;
- Артилерійська, 3а;
- Михайла Бойчука (Багрицького), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10;
- Бажана, 1-20;
- Басейна, 4;
- Богдана Хмельницького, 23-33, 52-66;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Бреуса, 1-3;
- Водопровідна, 2/корп.4, 1-11;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Геннадія Афанасьева (Генерала Цвєтаєва), 36-82;
- Гранатна, 1-25, 126,3;
- Довженка, 1-8, Запорізька, 4/8-21;
- Зоопаркова, 1-21;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;
- Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11;
- Квіткова, 1-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79,79а;
- Кордонна, 3а-74в;
- Косяченка Олексія, 1-54/2;
- Кропивницького, 1-18/22;
- Люстдорфська дорога, 8-22;
- Мала Арнаутська, 69, 69а;
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Добровольців (Маршала Говорова), 5-16б;
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- Мечникова, 63;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Незалежності, 16/1;
- Олександра Довженка, 4а;
- Пантелеймонівська, 68;
- Педагогічна, 16-44;
- Північна, 14;
- Платанова, 1-126;
- Прохоровська, 51-61;
- Радісна, 114, 116;
- Рішельєвська, 63-78;
- Святослава Ріхтера, 8-108;
- Сегедська, 5;
- Семінарська, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Середньофонтанська, 4, 10, 12, 14, 14а;
- Сільська, 7-44;
- Складська, 21;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14а;
- Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а;
- Тіниста, 9/корп.12, 16/10, 16/9в;
- Транспортна, 7-11;
- Туристська, 1-19;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Хвойна, 15;
- Цегельнозаводська, 3-17а;
- Гранітна (Чернишевського), 5-134;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- дорога Фонтанська, 17, 19;
- пл. Олексіївська, 11, 13;
- пл. Старосіна, 3-15а;
- пров. 1-й Басейний, 10-23;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 1-й Водопровідний, 4-13;
- пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. 2-й Водопровідний, 2,4;
- пров. 3-й Басейний, 19-23а;
- пров. Ботанічний, 2-6;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Ватманський, 1,2,4,5,6;
- пров. Вознесенський, 1-26;
- пров. Вокзальний, 5,11, 25;
- пров. Олександрійський (пров. Волзький), 1-22;
- пров. Гранатний, 2-8/1;
- пров. Халайджогло (пров. Єлисаветградський), 3-9;
- пров. Каховський, 2,4;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5-9;
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35;
- пров. Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- пров. Люстдорфський, 8;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Парашутний, 1,1б;
- пров. Північний, 14;
- пров. Полуничний, 12, 18;
- пров. Світлий, 8-14;
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- пров. Товарний, 5-11;
- пров. Туристський, 2-12б;
- пров. Хвойний, 2-27/1;
- пров. Шампанський, 1, 9;
- проїзд Бузьковий, 1-6;
- просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна) , 6-15;
- просп. Шевченка, тупик Хвиля, 7, 7а, 10.
Роботи до 17.00.
Північний РЕМ:
- 1-а лінія , 2-а лінія, 3-я лінія,4-а лінія, 9-а лінія, /2-й Лиманчик/;
- Головатого отамана, 33-103;
- Наливна,1, 4, 4а;
- Отамана Чепіги, 4-104;
- Петренка, 21;
- Чорноморського Козацтва, 26-298;
- пров. Павла Кравцова, 2, 2Б.
Роботи до 17.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі встановили першу когенераційну машину. Також уряд дав прогноз щодо стабілізаційних відключень електрики взимку.
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