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Десятки вулиць Одеси сьогодні будуть без світла — адреси

7 листопада 2024 09:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Планові відключення електроенергії в Одесі 7 листопада
Лінія електропередач. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 7 листопада, мешканці різних районів Одеси залишилися без світла. Електропостачання припинили через ремонтні роботи. До вечора електрику у домівки обіцяють повернути. Втім, залежно від складності робіт, час ввімкнення може змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105; 
  • Ак. Корольова, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1; 
  • Дачна, 4/2;
  • Довга, 93-123; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Костанді, 68-129; 
  • Левітана, 59, 61; 
  • Львівська, 29-78; 
  • Люстдорфська дорога, 129-179а/1; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Михайла Жука (Новгородська), 2а-53а; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-104,195; 
  • Симоненка, 1,11а; 
  • Сумська, 65а; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34-102; 
  • Чикаленко Євгена (Ак. Вільямса), 51-60/1,2;
  • Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а; 
  • пров. Волокидіна (пров. Шолохова), 1-12; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40; 
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197; 
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14; 
  • пров. 2-й, 3-й Юннатів; 
  • пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва); 
  • пров. Характерників (пров. 4-й Тимірязєва); 
  • пров. Кобзарський (пров. 5-й Тимірязєва); 
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43; 
  • пров. Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • пров. Трудовий, 1-8; 
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 18.00.

Центральний РЕМ:

  • Французький б-р, 14-39;
  • Адмірала Лазарєва, 65-92; 
  • Академічна, 1, 5а,б,в,г; 
  • Армійська, 13-18а;
  • Артилерійська, 3а; 
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10; 
  • Бажана, 1-20; 
  • Басейна, 4;
  • Богдана Хмельницького, 23-33, 52-66; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Бреуса, 1-3;
  • Водопровідна, 2/корп.4, 1-11; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Геннадія Афанасьева (Генерала Цвєтаєва), 36-82; 
  • Гранатна, 1-25, 126,3;
  • Довженка, 1-8, Запорізька, 4/8-21; 
  • Зоопаркова, 1-21; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Решата Аметова (Р. Кармена), 8-11;
  • Квіткова, 1-33/1; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79,79а; 
  • Кордонна, 3а-74в;
  • Косяченка Олексія, 1-54/2;
  • Кропивницького, 1-18/22;
  • Люстдорфська дорога, 8-22; 
  • Мала Арнаутська, 69, 69а;
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • Добровольців (Маршала Говорова), 5-16б; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • Мечникова, 63; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
  • Незалежності, 16/1; 
  • Олександра Довженка, 4а;
  • Пантелеймонівська, 68; 
  • Педагогічна, 16-44; 
  • Північна, 14; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Прохоровська, 51-61; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Рішельєвська, 63-78;
  • Святослава Ріхтера, 8-108; 
  • Сегедська, 5; 
  • Семінарська, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
  • Середньофонтанська, 4, 10, 12, 14, 14а; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Складська, 21;
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63; 
  • Текстильників, 1-14а; 
  • Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а;
  • Тіниста, 9/корп.12, 16/10, 16/9в; 
  • Транспортна, 7-11; 
  • Туристська, 1-19; 
  • Ференца Ліста (Єліна); 
  • Хвойна, 15; 
  • Цегельнозаводська, 3-17а;
  • Гранітна (Чернишевського), 5-134; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • дорога Фонтанська, 17, 19; 
  • пл. Олексіївська, 11, 13; 
  • пл. Старосіна, 3-15а; 
  • пров. 1-й Басейний, 10-23; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 1-й Водопровідний, 4-13; 
  • пров. 2-й Басейний, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19; 
  • пров. 2-й Водопровідний, 2,4; 
  • пров. 3-й Басейний, 19-23а;
  • пров. Ботанічний, 2-6; 
  • пров. Бузковий, 2/корп.2; 
  • пров. Ватманський, 1,2,4,5,6; 
  • пров. Вознесенський, 1-26; 
  • пров. Вокзальний, 5,11, 25;
  • пров. Олександрійський (пров. Волзький), 1-22; 
  • пров. Гранатний, 2-8/1; 
  • пров. Халайджогло (пров. Єлисаветградський), 3-9; 
  • пров. Каховський, 2,4; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • пров. Люстдорфський, 8; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • пров. Парашутний, 1,1б; 
  • пров. Північний, 14; 
  • пров. Полуничний, 12, 18; 
  • пров. Світлий, 8-14; 
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • пров. Товарний, 5-11;
  • пров. Туристський, 2-12б;
  • пров. Хвойний, 2-27/1;
  • пров. Шампанський, 1, 9; 
  • проїзд Бузьковий, 1-6; 
  • просп. Лесі Українки (просп. Гагаріна) , 6-15; 
  • просп. Шевченка, тупик Хвиля, 7, 7а, 10.  

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

  • 1-а лінія , 2-а лінія, 3-я лінія,4-а лінія, 9-а лінія, /2-й Лиманчик/; 
  • Головатого отамана, 33-103; 
  • Наливна,1, 4, 4а; 
  • Отамана Чепіги, 4-104; 
  • Петренка, 21; 
  • Чорноморського Козацтва,  26-298; 
  • пров. Павла Кравцова, 2, 2Б.  

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою у на офіційному сайті компанії. Якщо ні — повідомте про відсутність електрики у зручний вам спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі встановили першу когенераційну машину. Також уряд дав прогноз щодо стабілізаційних відключень електрики взимку.   

відключення світла світло Одеса електроенергія Новини Одеси

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