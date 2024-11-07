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Десятки улиц Одессы сегодня будут без света — адреса

7 ноября 2024 09:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 7 ноября
Линия электропередач. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В четверг, 7 ноября, жители разных районов Одессы остались без света. Электроснабжение прекратили из-за ремонтных работ. К вечеру электричество в дома обещают вернуть. Впрочем, в зависимости от сложности работ, время включения может меняться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Ак. Королева, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1;
  • Дачная, 4/2;
  • Долгая, 93-123;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Костанди, 68-129;
  • Левитана, 59, 61;
  • Львовская, 29–78;
  • Люстдорфская дорога, 129-179а/1;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Михаила Жука (Новгородская), 2-53а;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-104,195;
  • Симоненко, 1,11а;
  • Сумская, 65а;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34-102;
  • Чикаленко Евгения (Ак. Уильямса), 51-60/1,2;
  • Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а;
  • пров. Волокидина (пер. Шолохова), 1-12;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 40;
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
  • пер. 2-й, 3-й Юннатов;
  • пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева);
  • пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева);
  • пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева);
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
  • пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Трудовой, 1-8;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

  • Французский б-р, 14-39;
  • Адмирала Лазарева, 65-92;
  • Академическая, 1, 5а,б,в,г;
  • Армейская, 13-18а;
  • Артиллерийская, 3а;
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10;
  • Бажана, 1-20;
  • Бассейная, 4;
  • Богдана Хмельницкого, 23-33, 52-66;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Бреуса, 1-3;
  • Водопроводная, 2/корп.4, 1-11;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82;
  • Гранатная, 1–25, 126,3;
  • Довженко, 1-8, Запорожская, 4/8-21;
  • Зоопарковая, 1-21;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Решета Аметова (Р. Кармена), 8-11;
  • Цветочная, 1-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,79а;
  • Граничная, 3а-74в;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • Кропивницкого, 1-18/22;
  • Люстдорфская дорога, 8-22;
  • Малая Арнаутская, 69, 69а;
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 5-16б;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • Мечникова, 63;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Независимости, 16/1;
  • Александра Довженко, 4а;
  • Пантелеймоновская, 68;
  • Педагогическая, 16-44;
  • Северная, 14;
  • Платанова, 1-126;
  • Прохоровская, 51-61;
  • Радостная, 114, 116;
  • Ришельевская, 63-78;
  • Святослава Рихтера, 8-108;
  • Сегедская, 5;
  • Семинарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • Среднефонтанская, 4, 10, 12, 14, 14а;
  • Сельская, 7-44;
  • Складская, 21;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а;
  • Тенистая, 9/корп.12, 16/10, 16/9в;
  • Транспортная, 7-11;
  • Туристская, 1-19;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Хвойно, 15;
  • Кирпичнозаводская, 3-17а;
  • Гранитная (Чернышевская), 5-134;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • дорога Фонтанская, 17, 19;
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • пл. Старосина, 3-15а;
  • пер. 1-й Бассейный, 10-23;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 1-й Водопроводный, 4-13;
  • пер. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
  • пер. 2-й Водопроводный, 2,4;
  • пер. 3-й Бассейный, 19-23а;
  • пер. Ботанический, 2-6;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Ватманский, 1,2,4,5,6;
  • пер. Вознесенский, 1-26;
  • пер. Вокзальная, 5,11, 25;
  • пер. Александрийский (пер. Волжский), 1-22;
  • пер. Гранатный, 2-8/1;
  • пер. Халайджогло (пер. Елисаветградский), 3-9;
  • пер. Каховский, 2,4;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • пер. Люстдорфская, 8;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Парашютный, 1,1б;
  • пер. Северный, 14;
  • пер. Клубничный, 12, 18;
  • пер. Светлый, 8-14;
  • пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Товарный, 5-11;
  • пер. Туристский, 2-12б;
  • пер. Хвойный, 2-27/1;
  • пер. Шампанский, 1, 9;
  • проезд Бужковый, 1-6;
  • просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6-15;
  • просп. Шевченко, тупик Волна, 7, 7а, 10.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

  • 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 9-я линия, /2-й Лиманчик/;
  • Головатого атамана, 33-103;
  • Наливная,1, 4, 4а;
  • Атамана Чепиги, 4-104;
  • Петренко, 21;
  • Черноморского Казачества, 26-298;
  • пер. Павла Кравцова, 2, 2Б.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии электричества удобным для вас способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, что в Одессе была установлена первая когенерационная машина. Также правительство дало прогноз по стабилизационным отключениям электричества зимой.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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