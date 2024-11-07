Плановые отключения электроэнергии в Одессе 7 ноября

Линия электропередач. Фото: ДТЭК

В четверг, 7 ноября, жители разных районов Одессы остались без света. Электроснабжение прекратили из-за ремонтных работ. К вечеру электричество в дома обещают вернуть. Впрочем, в зависимости от сложности работ, время включения может меняться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105;

Ак. Королева, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1;

Дачная, 4/2;

Долгая, 93-123;

Дубовая Роща, 2-57;

Костанди, 68-129;

Левитана, 59, 61;

Львовская, 29–78;

Люстдорфская дорога, 129-179а/1;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Михаила Жука (Новгородская), 2-53а;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-104,195;

Симоненко, 1,11а;

Сумская, 65а;

Айвазовского (Тимирязева), 34-102;

Чикаленко Евгения (Ак. Уильямса), 51-60/1,2;

Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а;

пров. Волокидина (пер. Шолохова), 1-12;

дорога Фонтанская, 106/37, 40;

пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;

пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;

пер. 2-й, 3-й Юннатов;

пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева);

пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева);

пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева);

пер. Абрикосовый, 1-29, 43;

пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;

пер. Равенства, 92;

пер. Трудовой, 1-8;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС:

Французский б-р, 14-39;

Адмирала Лазарева, 65-92;

Академическая, 1, 5а,б,в,г;

Армейская, 13-18а;

Артиллерийская, 3а;

Михаила Бойчука (Багрицкого), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10;

Бажана, 1-20;

Бассейная, 4;

Богдана Хмельницкого, 23-33, 52-66;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Бреуса, 1-3;

Водопроводная, 2/корп.4, 1-11;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Малишевского (Гастело), 9-55;

Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82;

Гранатная, 1–25, 126,3;

Довженко, 1-8, Запорожская, 4/8-21;

Зоопарковая, 1-21;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Решета Аметова (Р. Кармена), 8-11;

Цветочная, 1-33/1;

Клименко, 25, 33в;

Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,79а;

Граничная, 3а-74в;

Косяченко Алексея, 1-54/2;

Кропивницкого, 1-18/22;

Люстдорфская дорога, 8-22;

Малая Арнаутская, 69, 69а;

Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Добровольцев (Маршала Говорова), 5-16б;

Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;

Мечникова, 63;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Независимости, 16/1;

Александра Довженко, 4а;

Пантелеймоновская, 68;

Педагогическая, 16-44;

Северная, 14;

Платанова, 1-126;

Прохоровская, 51-61;

Радостная, 114, 116;

Ришельевская, 63-78;

Святослава Рихтера, 8-108;

Сегедская, 5;

Семинарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Среднефонтанская, 4, 10, 12, 14, 14а;

Сельская, 7-44;

Складская, 21;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14а;

Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а;

Тенистая, 9/корп.12, 16/10, 16/9в;

Транспортная, 7-11;

Туристская, 1-19;

Ференца Листа (Елина);

Хвойно, 15;

Кирпичнозаводская, 3-17а;

Гранитная (Чернышевская), 5-134;

дорога Овидиопольская, 3/1;

дорога Фонтанская, 17, 19;

пл. Алексеевская, 11, 13;

пл. Старосина, 3-15а;

пер. 1-й Бассейный, 10-23;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 1-й Водопроводный, 4-13;

пер. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18;

пер. 2-й Сиреневый, 1-19;

пер. 2-й Водопроводный, 2,4;

пер. 3-й Бассейный, 19-23а;

пер. Ботанический, 2-6;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Ватманский, 1,2,4,5,6;

пер. Вознесенский, 1-26;

пер. Вокзальная, 5,11, 25;

пер. Александрийский (пер. Волжский), 1-22;

пер. Гранатный, 2-8/1;

пер. Халайджогло (пер. Елисаветградский), 3-9;

пер. Каховский, 2,4;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5-9;

пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;

пер. Короткое, 2-4;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

пер. Люстдорфская, 8;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1-4;

пер. Парашютный, 1,1б;

пер. Северный, 14;

пер. Клубничный, 12, 18;

пер. Светлый, 8-14;

пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

пер. Товарный, 5-11;

пер. Туристский, 2-12б;

пер. Хвойный, 2-27/1;

пер. Шампанский, 1, 9;

проезд Бужковый, 1-6;

просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6-15;

просп. Шевченко, тупик Волна, 7, 7а, 10.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 9-я линия, /2-й Лиманчик/;

Головатого атамана, 33-103;

Наливная,1, 4, 4а;

Атамана Чепиги, 4-104;

Петренко, 21;

Черноморского Казачества, 26-298;

пер. Павла Кравцова, 2, 2Б.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии электричества удобным для вас способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, что в Одессе была установлена первая когенерационная машина. Также правительство дало прогноз по стабилизационным отключениям электричества зимой.