Плановые отключения электроэнергии в Одессе 7 ноября

Десятки улиц Одессы сегодня будут без света — адреса
В четверг, 7 ноября, жители разных районов Одессы остались без света. Электроснабжение прекратили из-за ремонтных работ. К вечеру электричество в дома обещают вернуть. Впрочем, в зависимости от сложности работ, время включения может меняться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105;
- Ак. Королева, 43/145/1,2,3, 47/1, 51/1, 53/1;
- Дачная, 4/2;
- Долгая, 93-123;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Костанди, 68-129;
- Левитана, 59, 61;
- Львовская, 29–78;
- Люстдорфская дорога, 129-179а/1;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Михаила Жука (Новгородская), 2-53а;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-104,195;
- Симоненко, 1,11а;
- Сумская, 65а;
- Айвазовского (Тимирязева), 34-102;
- Чикаленко Евгения (Ак. Уильямса), 51-60/1,2;
- Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а;
- пров. Волокидина (пер. Шолохова), 1-12;
- дорога Фонтанская, 106/37, 40;
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197;
- пер. Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
- пер. 2-й, 3-й Юннатов;
- пер. Казацкий (пер. 3-й Тимирязева);
- пер. Характерников (пер. 4-й Тимирязева);
- пер. Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева);
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43;
- пер. Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Трудовой, 1-8;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС:
- Французский б-р, 14-39;
- Адмирала Лазарева, 65-92;
- Академическая, 1, 5а,б,в,г;
- Армейская, 13-18а;
- Артиллерийская, 3а;
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 8а, 9б, 10;
- Бажана, 1-20;
- Бассейная, 4;
- Богдана Хмельницкого, 23-33, 52-66;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Бреуса, 1-3;
- Водопроводная, 2/корп.4, 1-11;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63а;
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Геннадия Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82;
- Гранатная, 1–25, 126,3;
- Довженко, 1-8, Запорожская, 4/8-21;
- Зоопарковая, 1-21;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Решета Аметова (Р. Кармена), 8-11;
- Цветочная, 1-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79,79а;
- Граничная, 3а-74в;
- Косяченко Алексея, 1-54/2;
- Кропивницкого, 1-18/22;
- Люстдорфская дорога, 8-22;
- Малая Арнаутская, 69, 69а;
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Добровольцев (Маршала Говорова), 5-16б;
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- Мечникова, 63;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Независимости, 16/1;
- Александра Довженко, 4а;
- Пантелеймоновская, 68;
- Педагогическая, 16-44;
- Северная, 14;
- Платанова, 1-126;
- Прохоровская, 51-61;
- Радостная, 114, 116;
- Ришельевская, 63-78;
- Святослава Рихтера, 8-108;
- Сегедская, 5;
- Семинарская, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- Среднефонтанская, 4, 10, 12, 14, 14а;
- Сельская, 7-44;
- Складская, 21;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Тесс, 1-19, 34а, 43б, 60а;
- Тенистая, 9/корп.12, 16/10, 16/9в;
- Транспортная, 7-11;
- Туристская, 1-19;
- Ференца Листа (Елина);
- Хвойно, 15;
- Кирпичнозаводская, 3-17а;
- Гранитная (Чернышевская), 5-134;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- дорога Фонтанская, 17, 19;
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- пл. Старосина, 3-15а;
- пер. 1-й Бассейный, 10-23;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 1-й Водопроводный, 4-13;
- пер. 2-й Бассейный, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19;
- пер. 2-й Водопроводный, 2,4;
- пер. 3-й Бассейный, 19-23а;
- пер. Ботанический, 2-6;
- пер. Сиреневый, 2/корп.2;
- пер. Ватманский, 1,2,4,5,6;
- пер. Вознесенский, 1-26;
- пер. Вокзальная, 5,11, 25;
- пер. Александрийский (пер. Волжский), 1-22;
- пер. Гранатный, 2-8/1;
- пер. Халайджогло (пер. Елисаветградский), 3-9;
- пер. Каховский, 2,4;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5-9;
- пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Короткое, 2-4;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- пер. Люстдорфская, 8;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1-4;
- пер. Парашютный, 1,1б;
- пер. Северный, 14;
- пер. Клубничный, 12, 18;
- пер. Светлый, 8-14;
- пер. К. Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- пер. Товарный, 5-11;
- пер. Туристский, 2-12б;
- пер. Хвойный, 2-27/1;
- пер. Шампанский, 1, 9;
- проезд Бужковый, 1-6;
- просп. Леси Украинки (просп. Гагарина), 6-15;
- просп. Шевченко, тупик Волна, 7, 7а, 10.
Работы до 17:00.
Северный РЭС:
- 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 9-я линия, /2-й Лиманчик/;
- Головатого атамана, 33-103;
- Наливная,1, 4, 4а;
- Атамана Чепиги, 4-104;
- Петренко, 21;
- Черноморского Казачества, 26-298;
- пер. Павла Кравцова, 2, 2Б.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет — сообщите об отсутствии электричества удобным для вас способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Ранее мы сообщали, что в Одессе была установлена первая когенерационная машина. Также правительство дало прогноз по стабилизационным отключениям электричества зимой.
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