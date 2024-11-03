Чи зможе уряд втримати курс гривні: прогнози на 2025 рік

Людина рахує долари. Фото: Новини.LIVE

Оптимістичний курс гривні на рівні 45 грн за долар у 2025 році може стати недосяжним без міжнародної фінансової допомоги. Експерти попереджають: у разі скорочення фінансування з боку США можливе значно більше знецінення валюти.

Чи зможе українська влада утримати курс долара наступного року, журналісти Новини.LIVE спитали в одеського економіста Сергія Якубовського.

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Все залежить від підтримки США

За його словами, курс гривні наступного року буде на рівні 45 грн за долар, тільки якщо Україна отримає міжнародну допомогу в розмірі 50 млрд доларів. Однак, як вважає Якубовський, наразі це дуже оптимістичний план, адже на підтримку бюджету і військових потреб України надходить значна частина коштів від США.

"Якщо Україна отримає 50 млрд доларів допомоги наступного року, то зможемо утримати курс на рівні 45-50 грн за долар. Проте, якщо цього не станеться, можливе суттєве зниження курсу", — зазначає економіст.

Девальвація вплине на імпорт

За його словами, девальвація вплине на ціни на імпортні товари, які складають значну частину ринку.

"При девальвації ціни на промислову продукцію зростуть не на 10%, а набагато більше", — пояснює експерт.

Майбутнє курсу гривні також може залежати від політичних змін у США.

"Якщо президентом стане Камала Гарріс, можна очікувати стабільнішої допомоги, а от перемога Трампа може призвести до скорочення підтримки, що погіршить ситуацію з бюджетом України", — прогнозує Якубовський.

Економіст каже, що зважаючи на бюджетний дефіцит у 20% ВВП, девальвація до 50 грн за долар — це цілком реалістичний сценарій на наступний рік.

Нагадаємо, дефіцит бюджету України у 2025 році досягне рекордних показників, і покрити його розраховують коштом допомоги від країн ЄС та США. Також ми писали, що в вересні державний та гарантований державою борг України зріс перевищив 6,4 трлн гривень.